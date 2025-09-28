मोतिहारी में भाभी से अवैध संबंध में देवर की हत्या, चचेरा भाई ने दी मौत की सजा

मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के सुकुल पाकर पंचायत के बेलवतिया गांव में शनिवार की रात शव मिलने से थाना क्षेत्र में सनसनी मच गई. मृतक की पहचान टुनटुन कुमार सुकुल पाकर पंचायत अन्तर्गत बेलवतिया गांव निवासी के रूप में की गई है. टुनटुन कुमार की हत्या के पीछे का कारण चचेरी भौजाई से अवैध संबंध बताया जा रहा है.

24 घंटा के अंदर हत्या का खुलासा

सुगौली पुलिस ने शव का मोतिहारी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम करा कर शव को परिजनों को सौंप दिया. वही इस हत्याकांड में सुगौली पुलिस ने जांच करते हुए 24 घंटा के अंदर रविवार को हत्या का खुलासा कर दिया है. सुगौली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि मृतक का अपने चचेरे भाई की पत्नी से अवैध संबंध था. इसी बात को लेकर उसके चचेरे भाई ने हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दे शव सरेह में फेंक दिया.

सुगौली थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद यह तथ्य सामने आया कि मृतक के चचेरे भाई ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है. मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है. सुगौली थानाध्यक्ष ने कहा कि अवैध संबंध को लेकर चली आ रही रंजिश ही हत्या की मुख्य वजह बनी है.

परिजनों ने अब तक दर्ज नहीं कराया मामला

हालांकि इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर सनसनी का माहौल है और लोग दबी जुबान में इस हत्या कांड को प्रेम प्रसंग के कारण पर चर्चा कर रहे हैं.