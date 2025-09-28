हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान

एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा कि भाजपा-एनडीए समर्थक चाहते हैं कि वे कम से कम एक बार सत्ता में आएं. हर कोई जानता है कि हर जगह बीजेपी के लिए चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 28 Sep 2025 04:34 PM (IST)
बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है. सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं. बीजेपी-जेडीयू गठबंधन वाली एनडीए और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन वाली महागठबंधन के घटक दल और नई बनी पार्टी जन सुराज एड़ी चोटी के जोर लगा रही है. हालिया कई सर्वों के मुताबिक बिहार में कांटे की टक्कर है. इन सब के बीच एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है. 

'बीजेपी के लिए चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं'

उन्होंने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि, "भाजपा-एनडीए समर्थक चाहते हैं कि वे कम से कम एक बार सत्ता में आएं. हर कोई जानता है कि हर जगह (भाजपा के लिए) चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. भाजपा ने छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के भी जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस की वहां पहले से ही मजबूत उपस्थिति थी. बिहार में, कई कारक हैं, खासकर जातियां और पार्टियां."

इससे पहले बिहार चुनाव को लेकर प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि, "चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने का सीधा मतलब है कि कौन सरकार बनाएगा. अभी तो बिहार के मतदाता भी नहीं जानते कि किसे वोट देना है. हमने 2024 में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की थी."

जाति और महिला कारकों के बारे में उन्होंने कहा, "यहां जाति का बहुत महत्व है. बिहार के सभी छह क्षेत्रों में मुस्लिम-यादव आबादी लगभग 27 प्रतिशत है. यह वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में एकजुट हुआ है." वहीं प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा, "वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. जब युवा और महिला फैक्टर की बात आती है, तो वह भी एक जाति का हिस्सा हैं."

जल्द बिहार पहुंचेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त

बहरहाल इन तमाम सर्वे और विशलेषण के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी 4-5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे. इस दौरान आयोग की टीम राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी. आयोग की टीम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. पर्व त्योहारों को देखते हुए चुनावों की तारीख छठ बाद ही रखे जाने की उम्मीद है. 

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Published at : 28 Sep 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Chunav BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
