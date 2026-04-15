पहले सरकार फिर शपथ ग्रहण समारोह से दूर हुए निशांत कुमार, JDU नेता ने कहा- 'उनको खुद…'
Bihar New Government: बिजेंद्र यादव नई सरकार में जेडीयू से डिप्टी सीएम बने हैं. शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया.
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एनडीए की नई सरकार से दूर हैं. सरकार के गठन से पहले चर्चा थी कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे. अंत तक उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वे सरकार से दूर ही रहे. इतना ही नहीं बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को शपथ ग्रहण समारोह में भी वो नहीं पहुंचे. इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नई सरकार में डिप्टी सीएम बने बिजेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आई है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में निशांत कुमार की अनुपस्थिति पर कहा, "...उनको खुद निर्णय लेना है कि उनको राजनीति में आना है या नहीं…" सवाल किया गया कि निशांत का कहना है कि वो संगठन का काम देंखेंगे. इस पर बिजेंद्र यादव ने कहा, "करना चाहिए… हम लोग स्वागत करेंगे." बिजेंद्र यादव का यह बयान शपथ लेने के बाद का है.
#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में JDU नेता निशांत कुमार की अनुपस्थिति पर कहा, "...उनको खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2026
राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "वे खुद किसकी… pic.twitter.com/8TA4CVz0WH
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तेजस्वी यादव पर किया हमला
दूसरी ओर पत्रकारों ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला से निकले हैं. उनके बयान पर बिजेंद्र यादव ने कहा, "वो किसकी पाठशाला से निकले हैं?... पहले तो जनता दल ही था."
कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल
उधर नई सरकार पर कांग्रेस भी हमलावर है. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सम्राट चौधरी के एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर कहा, "...हम लोग नीतीश कुमार से अपेक्षा कर रहे थे कि आगामी पांच सालों तक वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने और एनडीए ने ऐसा वादा किया था. हालांकि बीच में ही वे (नीतीश कुमार) अपना कार्यकाल छोड़कर जा रहे हैं. इससे बिहार की स्थिति पर असर पड़ेगा... उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे लाया गया था और अचानक सम्राट चौधरी आ गए हैं. हमें लगता है कि बिहार के लोगों के साथ एक प्रकार से छल किया गया है."
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