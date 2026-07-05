Bihar Crime News: डबल मर्डर से हिला बिहार, बांका में 2 युवकों को बदमाशों ने घेर कर मारी गोली
Banka News in Hindi: घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया और मकडुमा गांव के बीच की है. किस कारण ये मर्डर हुआ है ये पता नहीं चला है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
बिहार के बांका में रविवार (05 जुलाई, 2026) की शाम दो युवकों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया और मकडुमा गांव के बीच की है. घात लगाए बदमाशों ने बाइक सवार दोनों युवकों को रोका और घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
मृतकों की पहचान धर्मराय गांव निवासी जगदीश सिंह के पुत्र सिट्टू सिंह और अर्जुन सिंह के पुत्र गुंजन सिंह के रूप में हुई है. घर से करीब 15 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है. पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से जांच कर दोनों की पहचान की.
मौके पर खुद पहुंचे बांका के एसपी
घटना की गंभीरता को देखते हुए बांका के एसपी अमितेश कुमार, बांका एसडीपीओ अमर विश्वास, बांका सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह और अमरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार दल-बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. घटनास्थल से तीन खोखे मिले हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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क्या बोले एसपी अमितेश कुमार?
इस मामले में बांका के एसपी अमितेश कुमार ने कहा, "शुरुआती तौर पर यह मामला एक 'ब्लाइंड केस' की तरह लग रहा है, क्योंकि अभी तुरंत कोई पुख्ता लीड या गवाह सामने नहीं आया है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर यह बात सामने आई है कि इस सुनसान इलाके में अक्सर कुछ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जहां दूर-दूर से लोग आते थे. पुलिस इस बिंदु को ध्यान में रखकर गहराई से तफ्तीश कर रही है."
तीसरे व्यक्ति के घायल होने की अफवाह
दूसरी ओर घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों के बीच एक तीसरे व्यक्ति के भी मौजूद होने और उसे गोली लगने की चर्चा थी. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान कुछ लोगों ने तीसरे व्यक्ति के घायल होने की आशंका जताई थी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आसपास के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बांका सदर अस्पताल में पड़ताल की, लेकिन अब तक किसी भी घायल व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है.
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