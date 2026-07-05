एक्सप्लोरर
बिहार: नीतीश कुमार से अलग अंदाज में मिले CM सम्राट चौधरी, इन मुद्दों पर हुई बात
Samrat Chaudhary Met Nitish Kumar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की. बैठक में ललन सिंह भी मौजूद रहे और बिहार की राजनीति व विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह भी मौजूद रहे. मुलाकात के दौरान बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई.
हालांकि बैठक के बाद किसी बड़े राजनीतिक फैसले या घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई. इस शिष्टाचार भेंट को राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अहम माना जा रहा है. बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं.
(खबर अपडेट की जा रही है)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: क्या कायस्थों का अभेद्य किला हिला पाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर चलेगा BJP का जादू?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार से अलग अंदाज में मिले CM सम्राट चौधरी, इन मुद्दों पर हुई बात
बिहार
प्रशांत किशोर ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, उपचुनाव में RJD-कांग्रेस से लेंगे मदद? बोले- 'हम लोग…'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर BJP के कोर ग्रुप की बैठक, इस नेता पर दांव लगा सकती है पार्टी
Advertisement
बिहार
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
Advertisement