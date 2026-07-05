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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नीतीश कुमार से अलग अंदाज में मिले CM सम्राट चौधरी, इन मुद्दों पर हुई बात

बिहार: नीतीश कुमार से अलग अंदाज में मिले CM सम्राट चौधरी, इन मुद्दों पर हुई बात

Samrat Chaudhary Met Nitish Kumar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की. बैठक में ललन सिंह भी मौजूद रहे और बिहार की राजनीति व विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 05 Jul 2026 09:29 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह भी मौजूद रहे. मुलाकात के दौरान बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई.

हालांकि बैठक के बाद किसी बड़े राजनीतिक फैसले या घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई. इस शिष्टाचार भेंट को राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अहम माना जा रहा है. बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 05 Jul 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary NITISH KUMAR BIHAR NEWS
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