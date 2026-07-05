बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, JDU ने भी कर दी भविष्यवाणी!

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से उपुचनाव में प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) जन सुराज (Jan Suraaj) के उम्मीदवार होंगे. उनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू नेताओं की ओर से भी बड़ा बयान आया है.

बीजेपी विधायक मंगल पांडेय ने कहा, "यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो कोई भी व्यक्ति, जो भारत का मतदाता है, उम्मीदवार बन सकता है. तो कोई भी जब बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कोई भी मतदाता उम्मीदवार बन सकता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.

गिरिराज सिंह ने बोला तीखा हमला

दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, "प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है... वे झूठ की राजनीति करते हैं… झूठ की खेती समाप्त हो चुकी है… अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है."

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर कहा, "शुभकामनाएं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है. वह जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना है."

जेडीयू नेता ने कर दी भविष्यवाणी

प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद ने कहा कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है. किसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारी समझ से प्रशांत किशोर इस चुनाव में सफल नहीं हो पाएंगे. वे बहुत बुरी तरह से हारेंगे.

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प्रशांत किशोर पर जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "राजनीति में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है."

'कोई फर्क नहीं पड़ता है…'

मंत्री शैलेश कुमार मंडल ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित करने पर कहा, "प्रशांत किशोर जी की पार्टी तो 2025 के चुनाव में भी लड़ी थी. उसका क्या हश्र हुआ, दुनिया ने देखी और सबने देखने का काम किया. आज बांकीपुर का चुनाव है, उसमें भी लड़ें, तो यह कौन-सी बड़ी बात है. इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है."

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