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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, JDU ने भी कर दी भविष्यवाणी!

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, JDU ने भी कर दी भविष्यवाणी!

Bankipur By-Election: जेडीयू नेता चंदेश्वर प्रसाद का कहना है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो हर आदमी स्वतंत्र है. वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीके की दुकान बंद हो चुकी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से उपुचनाव में प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) जन सुराज (Jan Suraaj) के उम्मीदवार होंगे. उनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू नेताओं की ओर से भी बड़ा बयान आया है.

बीजेपी विधायक मंगल पांडेय ने कहा, "यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो कोई भी व्यक्ति, जो भारत का मतदाता है, उम्मीदवार बन सकता है. तो कोई भी जब बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कोई भी मतदाता उम्मीदवार बन सकता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.

गिरिराज सिंह ने बोला तीखा हमला

दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, "प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है... वे झूठ की राजनीति करते हैं… झूठ की खेती समाप्त हो चुकी है… अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है." 

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर कहा, "शुभकामनाएं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है. वह जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना है." 

जेडीयू नेता ने कर दी भविष्यवाणी

प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद ने कहा कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है. किसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारी समझ से प्रशांत किशोर इस चुनाव में सफल नहीं हो पाएंगे. वे बहुत बुरी तरह से हारेंगे. 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, उपचुनाव में RJD-कांग्रेस से लेंगे मदद? बोले- 'हम लोग…'

प्रशांत किशोर पर जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "राजनीति में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है." 

'कोई फर्क नहीं पड़ता है…'

मंत्री शैलेश कुमार मंडल ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित करने पर कहा, "प्रशांत किशोर जी की पार्टी तो 2025 के चुनाव में भी लड़ी थी. उसका क्या हश्र हुआ, दुनिया ने देखी और सबने देखने का काम किया. आज बांकीपुर का चुनाव है, उसमें भी लड़ें, तो यह कौन-सी बड़ी बात है. इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: दूसरों को बनाया 'हीरो', क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे प्रशांत किशोर?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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