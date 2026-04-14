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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी की सियासी पारी: RJD से शुरुआत, लालू को छोड़ JDU में भी गए, अब BJP से बनेंगे CM

सम्राट चौधरी की सियासी पारी: RJD से शुरुआत, लालू को छोड़ JDU में भी गए, अब BJP से बनेंगे CM

Bihar New CM Samrat Choudhary: शुरू से ही इस बात की चर्चा थी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं. अब नेता चुने जाने के बाद इस पर मुहर लग गई है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Apr 2026 04:23 PM (IST)
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नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को कैबिनेट की आखिरी बैठक की. इसके बाद राज्यपाल से मिलकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. मंगलवार को ही एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया. इससे यह साफ हो गया कि अब सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा. अब कल (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकभवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

इसके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर पटना आए थे. इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष, विनोद तावड़े जैसे नेता भी मौजूद रहे. अब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में होगी. माना जा रहा है कि कल (बुधवार) लोकभवन में शपथ ग्रहण होगा. शुरू से ही इस बात की चर्चा थी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं. अब नेता चुने जाने के बाद इस पर मुहर लग गई है.

कौन हैं सम्राट चौधरी? (Who is Samrat Choudhary)

बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं. वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. उनकी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई है. 

यह भी पढ़ें- CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार कुमार का पहला बयान, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग'

वे मुंगेर जिले से आते हैं और शकुनी चौधरी के बेटे हैं. 57 वर्षीय सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं. वे खुद भी सांसद और विधायक रहे थे. शकुनी चौधरी एक वक्त लालू प्रसाद के काफी करीबी हुआ करते थे.

1990 से शुरू हुई है सम्राट की राजनीति

सम्राट चौधरी साल 1990 में सक्रिय राजनीति में आए. दूसरी ओर 1995 में एक राजनीतिक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था. 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं. साल 2005 में आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के बाद भी वे काफी समय तक पार्टी के साथ बने रहे.

वर्ष 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. बीजेपी में रहते हुए पिछले साल (2025) तारापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी. 

आरजेडी में रहने के बाद, 2014 में वे जेडीयू में आए और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री (शहरी विकास एवं आवास विभाग) बने. इसके बाद साल 2018 में वे आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं. अब वे बिहार के नए सीएम बनेंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार: अंतिम कैबिनेट की बैठक के बाद रो पड़े अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के सामने जोड़ लिए हाथ

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Bihar New CM Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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