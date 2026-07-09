भोजपुर एनकाउंटर केस: भरत तिवारी की मां की तबीयत बिगड़ी, आज से अनशन पर बैठने वाला था परिवार

भोजपुर के भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार ने प्रस्तावित आमरण अनशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. भरत तिवारी की मां आशा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण परिवार ने यह फैसला लिया है. आज (गुरुवार) से ये अनशन शुरू होने वाला था.

डॉक्टरों ने जांच के दौरान भरत तिवारी की मां का ब्लड प्रेशर काफी कम पाया. ऐसे में चिकित्सकों ने फिलहाल उन्हें अनशन पर नहीं बैठने की सलाह दी है. परिवार की ओर से बताया गया कि भरत की मां आशा देवी की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. गुरुवार को उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाकर स्वास्थ्य जांच कराई गई.

20 जुलाई तक के लिए भूख हड़ताल स्थगित

जांच में उनका ब्लड प्रेशर 90/60 पाया गया. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और इलाज कराने की सलाह दी है. भरत तिवारी के भाई चंदन कुमार तिवारी ने बताया कि मां की खराब सेहत को देखते हुए प्रस्तावित भूख हड़ताल को 20 जुलाई तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मां की तबीयत ठीक होने के बाद ही अनशन की नई तारीख पर फैसला लिया जाएगा.

भरत के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि बीते बुधवार को परिवार न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भी पेश हुआ था. वहां हुई जांच प्रक्रिया से उन्हें यह भरोसा मिला है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की कार्यवाही से परिवार को उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा.

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उन्होंने कहा, "कल हम लोग न्यायिक जांच आयोग के समक्ष गए थे. वहां जिस तरह से जांच की प्रक्रिया चल रही है, उसे देखकर उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी. इसलिए फिलहाल मां की सेहत को प्राथमिकता देते हुए अनशन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है."

इधर आशा देवी का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ. मुन्ना कुमार प्रसाद ने बताया कि मरीज का ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी कम है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ब्लड प्रेशर 90/60 रिकॉर्ड किया गया, जो चिंता का विषय है. डॉ. मुन्ना कुमार प्रसाद ने बताया कि आशा देवी के शरीर में काफी कमजोरी है. शुरुआती जांच में हल्का बुखार भी पाया गया है.

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