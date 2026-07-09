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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअजब-गजब: बिहार में रेल लाइन से तार काट ले गए चोर, फेल हो गया सिस्टम, घंटों रुकी रहीं ट्रेनें

अजब-गजब: बिहार में रेल लाइन से तार काट ले गए चोर, फेल हो गया सिस्टम, घंटों रुकी रहीं ट्रेनें

Jehanabad News in Hindi: डाउनलाइन पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से पलामू एक्सप्रेस और हटिया-पटना एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें जहां-तहां खड़ी रहीं. इससे यात्रियों को परेशानी हुई.

Written By : रंजीत राजन |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 09 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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बिहार में कभी पुल-पुलियों तो कभी मोबाइल टावर की चोरी की खबर सामने आती रही है. अब जहानाबाद में रेलवे लाइन से तार ही चोरी हो गई है. पटना-गया रेलखंड के मदारपुर रेलवे गुमटी के पास का यह मामला है. गुरुवार (09 जुलाई, 2026) की सुबह जैसे ही यह खबर सामने आई तो यह चर्चा का विषय बन गया. 

बताया जाता है कि 25 हजार वोल्ट के करीब 35 मीटर ओवरहेड हाई-टेंशन तार को चोर काट ले गए. इसके चलते गुरुवार की सुबह डाउनलाइन पर करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया. इससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

…और फेल हो गया सिस्टम

पूरा मामला जहानाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी का है. चोरों ने जैसे ही लार्ज स्पिन वायर को काटा, दानापुर रेल मंडल का सिग्नल सिस्टम और ओएचई लाइन पर असर दिखा. सिस्टम फेल होने पर आनन-फानन में ईसीआर की तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची. 

टीम ने घंटों मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त तार को बदला और मरम्मत कार्य को पूरा किया, जिसके बाद परिचालन फिर से बहाल हुआ. इस बीच डाउनलाइन पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से पलामू एक्सप्रेस और हटिया-पटना एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें जहां-तहां खड़ी रहीं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- BJP के अहंकार को तोड़ें, कह दी बड़ी बात, 'हर मतदाता को…'

इधर सीनियर तकनीशियन असुंधा राही ने बताया कि ​तकरीबन सुबह 3:30 बजे के बाद चोरों ने लार्ज स्पिन वायर को काट दिया था, जिसकी सूचना हमें दानापुर रेल मंडल से मिली. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और लार्ज स्पिन वायर को ठीक कर परिचालन को सामान्य कराया गया. वायर चोरी होने के कारण तकरीबन 3 घंटे तक डाउनलाइन पर परिचालन बाधित रहा, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं. फिलहाल स्थिति सामान्य है. 

तार को आरपीएफ ने किया बरामद

वहीं स्थानीय निवासी मुकेश गौतम ने रेलवे की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल उठाया. कहा कि यह घटना पूरी तरह लापरवाही का मामला है. हालांकि आरपीएफ ने कटे हुए तार को पास के ही गड्ढे से बरामद कर लिया है. आरपीएफ इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है ताकि चोरों के इस गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार

Published at : 09 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Jehanabad BIHAR NEWS
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