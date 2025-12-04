बिहार विधानसभा में JDU से बनाया गया डिप्टी स्पीकर, कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव?

नरेंद्र नारायण यादव (जेडीयू) बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं. गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ. कल (बुधवार) ही नामांकन दाखिल किया था. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके प्रस्तावक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी अनुमोदनकर्ता थे. नरेंद्र नारायण इस बार प्रोटेम स्पीकर बने थे. नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी.

विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने निर्वाचन के लिए चार दिसंबर की तारीख तय की थी. नरेंद्र नारायण यादव लगातार दो बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने वाले उपाध्यक्ष हैं. विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं दिया था. विपक्ष ने नरेंद्र नारायण यादव का समर्थन किया. ऐसे में सर्वसम्मति से वे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए.

1995 से लगातार विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव

बता दें कि 17वीं विधानसभा में भी नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर थे. 1995 से आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक हैं. इसके अलावा वे बिहार सरकार में कानून और लघु जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें- PMCH में फिर हड़ताल, परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स में हुई थी मारपीट, स्वास्थ्य विभाग मौन!