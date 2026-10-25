मोकामा में 35 साल से दबदबा, कभी खुद तो कभी पत्नी विधायक; कौन हैं अनंत सिंह?

बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम आते ही मोकामा की चर्चा होने लगती है. अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अनंत को 'छोटे सरकार' के नाम से जाना जाता है. साल 1961 में बाढ़ में जन्में अनंत सिंह की पहचान बाहुबली से लेकर रॉबिनहुड तक के रूप में है, जिनका मोकामा क्षेत्र में लंबे समय से प्रभाव है. कभी जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर चुनाव जीता, तो कभी निर्दलीय मैदान में उतरे. राजनीतिक दल बदले, लेकिन मोकामा की राजनीति में उनकी मौजूदगी बनी रही. अब अक्टूबर 2026 में जेडीयू ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

अनंत सिंह के परिवार का मोकामा की राजनीति में करीब 35 साल से प्रभाव है. साल 1990 में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर विधायक बने. 1995 में भी उन्होंने जीत दर्ज की. हालांकि, साल 2000 में इस परिवार को झटका लगा. तब बाहुबली सूरजभान सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.

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2005 से लगातार चुनावी जीत का सफर

साल 2005 में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर पहली बार मोकामा से विधायक बने. उसी साल हुए उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की. 2010 में भी वह जेडीयू के टिकट पर जीते. साल 2015 में नीतीश कुमार से अनबन के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. उन्होंने जेडीयू के नीरज सिंह को करीब 18 हजार वोटों से हराया था. बताया जाता है कि इस इलाके में जातिगत समीकरण उनके पक्ष में है.

कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी के टिकट पर उतरे

अनंत सिंह की राजनीति में दल बदलने का दौर भी दिखा. साल 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और मोकामा सीट जीती. इसी दौरानउनके खिलाफ अवैध हथियार रखने समेत कई आपराधिक मामले भी चर्चा में रहे. चुनावी हलफनामों में हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों का जिक्र रहा है. उन्हें एक मामले में सजा भी हुई. ऐसे मामलों के चलते उनकी छवि बाहुबली नेता की बनी. वहीं, समर्थक उन्हें इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में देखते हैं.

गाड़ियों, गहनों और जानवरों के शौकीन हैं 'छोटे सरकार'

अनंत सिंह को महंगी गाड़ियों और गहनों का शौक है. उनके पास 2 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की टोयोटा लैंड क्रूजर है. पिछले चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पति-पत्नी के पास कुल 91 लाख रुपये के आभूषण हैं. अनंत सिंह को हाथी और घोड़े पालने का शौक है. उन्हें कई बार बिहार विधानसभा परिसर में बग्घी से पहुंचते देखा गया है. उनके इस अंदाज की खूब चर्चा होती रही है. वह कई मौकों पर घुड़सवारी करते भी नजर आए हैं. उनके फार्महाउस पर भी कई जानवर पाले जाते हैं. महंगी गाड़ियों से लेकर बग्घी और घोड़ों तक, अनंत सिंह का यह शौक उनकी अलग पहचान बन चुका है.

'छोटे सरकार' की छवि और आगे की राजनीति

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं. अब अनंत सिंह ने खुद चुनाव नहीं लड़ने और अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को राजनीति में उतारने की बात कही है. जेडीयू से निष्कासन के बाद उनकी राजनीतिक राह को लेकर चर्चा तेज है. मोकामा में उनका प्रभाव कितना कायम रहता है, यह आने वाले चुनावों में साफ होगा.

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