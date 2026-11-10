सोनिया गांधी की किताब पर RJD की दो टूक, 'इसमें कुछ विवादित नहीं'

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब (बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव) पर जारी सियासी बवाल के बीच आरजेडी ने कहा है कि इसमें कुछ विवाद नहीं है. आरजेडी का कहना है कि सोनिया गांधी की किताब अगर चर्चा का विषय है तो लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों है.

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को आरजेडी के सांसद संजय यादव ने इस पर टिप्पणी की है. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब पर उन्होंने कहा, "विवाद तो वो लोग पैदा करते हैं जिनकी USP और पूंजी ही विवाद है. इसमें विवादित कुछ नहीं है, उन्होंने (सोनिया गांधी) अपने अनुभव साझा किए हैं."

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'सोनिया गांधी ने खुद लिखी है किताब'

संजय यादव ने कहा, "कोई भी राजनेता जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहा हो, जिन्होंने प्रशासन को संभाला, मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री या अन्य लोग बनाए, उन लोगों को आपको उनके चश्मे और नजरिए से भी देखना चाहिए क्योंकि किसी नेता के प्रति जो आमजन धारणा या भावना होती है, वह उससे अलग भी होते हैं... कैसे विषम परिस्थितियों में एक इंसान को निर्णय लेने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है. साथ ही साथ आपको जनभावना का भी आदर करना पड़ता है. जनआस्था को ठेस न पहुंचाते हुए भी, आप कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं. इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है और यही लोगों को जिज्ञासा भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं ये पुस्तक लिखी है."

आरजेडी सांसद ने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, ये उनकी तरह नहीं है जो किसी अन्य से लिखवाई गई है. सोनिया गांधी की पुस्तक अगर चर्चा का विषय है तो लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों है.

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