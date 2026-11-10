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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनिया गांधी की किताब पर RJD की दो टूक, 'इसमें कुछ विवादित नहीं'

सोनिया गांधी की किताब पर RJD की दो टूक, 'इसमें कुछ विवादित नहीं'

आरजेडी सांसद संजय यादव ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर जारी विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि विवाद तो वो लोग पैदा करते हैं जिनकी यूएसपी और पूंजी ही विवाद है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Nov 2026 08:26 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब (बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव) पर जारी सियासी बवाल के बीच आरजेडी ने कहा है कि इसमें कुछ विवाद नहीं है. आरजेडी का कहना है कि सोनिया गांधी की किताब अगर चर्चा का विषय है तो लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों है.

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को आरजेडी के सांसद संजय यादव ने इस पर टिप्पणी की है. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब पर उन्होंने कहा, "विवाद तो वो लोग पैदा करते हैं जिनकी USP और पूंजी ही विवाद है. इसमें विवादित कुछ नहीं है, उन्होंने (सोनिया गांधी) अपने अनुभव साझा किए हैं."

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'सोनिया गांधी ने खुद लिखी है किताब'

संजय यादव ने कहा, "कोई भी राजनेता जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहा हो, जिन्होंने प्रशासन को संभाला, मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री या अन्य लोग बनाए, उन लोगों को आपको उनके चश्मे और नजरिए से भी देखना चाहिए क्योंकि किसी नेता के प्रति जो आमजन धारणा या भावना होती है, वह उससे अलग भी होते हैं... कैसे विषम परिस्थितियों में एक इंसान को निर्णय लेने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है. साथ ही साथ आपको जनभावना का भी आदर करना पड़ता है. जनआस्था को ठेस न पहुंचाते हुए भी, आप कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं. इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है और यही लोगों को जिज्ञासा भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं ये पुस्तक लिखी है."

आरजेडी सांसद ने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, ये उनकी तरह नहीं है जो किसी अन्य से लिखवाई गई है. सोनिया गांधी की पुस्तक अगर चर्चा का विषय है तो लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों है.

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने वाले बयान पर JDU की प्रतिक्रिया, किया ये बड़ा दावा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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