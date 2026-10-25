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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोकामा में उपचुनाव हुआ तो अनंत सिंह मैदान में किसे उतारेंगे, पत्नी या बेटा?

मोकामा में उपचुनाव हुआ तो अनंत सिंह मैदान में किसे उतारेंगे, पत्नी या बेटा?

मोकामा में उपचुनाव हुआ तो अनंत सिंह किसे उतारेंगे? उन्होंने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है. वहीं, पत्नी नीलम देवी भी पहले विधायक रह चुकी हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत आती है तो पूर्व विधायक अनंत सिंह के सामने बड़ा सवाल होगा. वह अपनी पत्नी नीलम देवी पर भरोसा जताएंगे या बड़े बेटे अभिषेक सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगे? अनंत सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि अब वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनकी जगह बड़े बेटे अभिषेक राजनीति में उतरेंगे. हालांकि, पत्नी नीलम देवी भी पहले मोकामा से विधायक रह चुकी हैं.

अनंत सिंह ने बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी प्रखंड सभागार में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में उनकी जगह उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह मैदान में उतरेंगे. इससे पहले भी वह चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं. दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में रहने के दौरान उन्होंने कहा था कि उनका बेटा शिक्षित है और राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल सकता है.

यह भी पढ़ें- 'कोई अफसोस नहीं है...' JDU से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

जुलाई में भी दिखा था अभिषेक का सियासी अंदाज

इसी साल जुलाई में घोसवरी में नए राजकीय डिग्री कॉलेज के उद्घाटन के दौरान अभिषेक सिंह अपने पिता के साथ पहुंचे थे. उद्घाटन अनंत सिंह ने किया, लेकिन लोगों को संबोधित उनके बेटे ने किया. अभिषेक ने लोगों से कहा था कि किसी तरह की परेशानी हो तो उनसे संपर्क करें. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की थी.

पत्नी नीलम देवी भी जीत चुकी हैं मोकामा का चुनाव

नीलम देवी मोकामा सीट से विधायक रह चुकी हैं. नवंबर 2022 के उपचुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 16,752 वोटों से हराया था. अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था. ऐसे में उपचुनाव होने पर नीलम देवी भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में रह सकती हैं.

जेडीयू से निष्कासन के बाद बढ़ी सियासी चर्चा

जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित किया है. अनंत सिंह की सदस्यता पर दल-बदल कानून के तहत कोई फैसला होता है या नहीं, यह संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा. सिर्फ पार्टी से निष्कासन होने से विधानसभा की सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होती. यदि उपचुनाव की स्थिति बनती है, तो देखना होगा कि अनंत सिंह अपने बेटे को मौका देते हैं या पत्नी पर भरोसा जताते हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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