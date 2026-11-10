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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!

'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!

महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता आईपी गुप्ता की ओर से आए बयान से सियासी बवाल शुरू हो सकता है. उन्होंने बीजेपी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी सलाह दी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Nov 2026 12:16 AM (IST)
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? महागठबंधन इसे स्वीकार करेगा? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को लालू यादव ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं.

आईपी गुप्ता ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी को दोस्त और दुश्मन, दोनों पसंद नहीं हैं. वह दोनों को खत्म करना चाहती है. निशांत कुमार का जो सपना है या जेडीयू वाले जो देख रहे हैं, अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री कोई बना सकता है, तो वह लालू प्रसाद यादव हैं..." 

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उन्होंने कहा, "मैं तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी सलाह दूंगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आपके साथ भीतरघात करवा रही है. आप भी 25-30 एमएलए को तोड़िए और जेडीयू की तरफ आइए और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाइए. आपको बदनाम करने की सारी साजिशें बीजेपी के लोग कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी की किताब पर RJD की दो टूक, 'इसमें कुछ विवादित नहीं'

कांग्रेस ने भी बीजेपी पर किया हमला

इस पूरे मामले में बिहार कांग्रेस ने भी रुख साफ किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही गठबंधन के प्रमुख सहयोगी जेडीयू को खंडित करने का जो प्रयास किया था वो खुलेआम हो चुका है. जनता के आक्रोश से रिजेक्टेड पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मध्यस्थता करने बेमौसम तो नहीं आए थे. इसकी पुष्टि जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने खुद कर दी कि मामला गड़बड़ है.

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल की मदद से इतना नियंत्रित कर रखा है कि वो अब फैसले लेने की स्थिति में नहीं है. निशांत कुमार से जेडीयू संभल नहीं रहा है, वो विधान परिषद चुनाव में स्पष्ट हो चुका है. बीजेपी ने अपने ही सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को डिवाइडेड कर दिया है.

यह भी पढ़ें- धीरेंद्र शास्त्री से मिले शिक्षा मंत्री, बिहार दौरे से पहले RJD-कांग्रेस भड़की

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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