बिहार चुनाव 2025: शाम 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा, कहां सबसे ज्यादा, कहां कम?

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है. दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 वोटिंग हुई है. सबसे ज़्यादा किशनगंज जिले में 76.26 परसेंट और सबसे कम नवादा जिले में 57.11 परसेंट वोटिंग दर्ज की गई है.

अररिया - 67.79

अरवल - 63.06

औरंगाबाद - 64.48

बांका - 68.91

भागलपुर - 66.03

गया - 67.50

जहानाबाद - 64.36

जमुई - 67.81

कैमूर - 67.22

कटिहार - 75.23

किशनगंज - 76.26

मधुबनी - 61.79

नवादा - 57.11

पश्चिम चंपारण - 69.02

पूर्णिया - 73.79

पूर्वी चंपारण - 69.31

रोहतास - 60.69

शिवहर - 67.31

सीतामढ़ी - 65.29

सुपौल - 70.69