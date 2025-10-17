बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी बड़ा ऐलान, 'मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव लेकिन सभी सीटों पर...'

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है. दरभंगा में उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि वो खुद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन सभी 243 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे. दरभंगा के गौरा बौराम सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन अब मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे.

दरभंगा के गौरा बौराम सीट से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे. अपने भाई के नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे.

पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन

मुकेश सहनी अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं. उनका सिर्फ कहना है कि ये जल्द ही स्पष्ट होगा. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज (17 अक्टूबर) आखिरी दिन है लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का अंतिम रुप से औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है.

कितनी सीटों की मांग कर रहे मुकेश सहनी?

सूत्रों की मानें तो VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने कुछ सीटों को लेकर अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वो अपनी पार्टी के लिए 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम पद को लेकर अपने नाम की घोषणा करने की बात वो लगातार कह रहे हैं. सीटों को लेकर खटपट के बीच महागठबंधन में घटक दलों में अंतिम रूप से सहमति नहीं बन पा रही है.

बिहार में इस बार दो फेज में वोटिंग होगी. पहले फेज में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.