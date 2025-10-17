हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हो रही है. इस बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं. 

सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ''कोई तकलीफ नहीं है. सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, इसमें कहां कोई दो राय है?'' उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन के बाद ही कैंपेन और सबकुछ होता है.

सीटों को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद

सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमें मुकेश सहनी जी को एडजस्ट करना था और उन्हें उचित सम्मान देना था, ऐसे में कुछ इधर-उधर करना पड़ता है और इसलिए हमलोगों ने कुछ सीटें कम कर ली."

17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (17 अक्टूबर) को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है. इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों पर अभी भी घटक दलों के बीच मतभेद हैं. हालांकि  कांग्रेस और आरजेडी अपने-अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रही है.

VIP के मुकेश सहनी क्या चाहते हैं?

उधर, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी की वजह से महागठबंधन में उलझनें और बढ़ी हुई हैं. सूत्रों की मानें तो मुकेश सहनी अपनी पसंद की कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए तो हैं ही, साथ ही वो डिप्टी सीएम पद के लिए अपने नाम की घोषणा भी चाहते हैं. हालांकि तेजस्वी यादव उनकी मांगों से सहमत नहीं बताए जा रहे हैं.

बिहार में 243 सीटों पर दो फेज में मतदान है. पहले फेज में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Published at : 17 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Bihar Election: Amit Shah-Nitish Kumar के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? | NDA | Breaking
Bihar Election: Patna पहुंचे गृह मंत्री Amit Shah, आज से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
बॉलीवुड
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: गौरा बौराम से लड़ेंगे मुकेश सहनी के भाई, बाहुबली की बेटी ने किया नामांकन
बिहार चुनाव LIVE: गौरा बौराम से लड़ेंगे मुकेश सहनी के भाई, बाहुबली की बेटी ने किया नामांकन
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget