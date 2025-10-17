बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हो रही है. इस बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं.

सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ''कोई तकलीफ नहीं है. सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, इसमें कहां कोई दो राय है?'' उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन के बाद ही कैंपेन और सबकुछ होता है.

Patna, Bihar: Congress MP Akhilesh Prasad Singh, on the chief ministerial face for the Bihar elections, said, “The CM face is Tejashwi Prasad Yadav. Where is the doubt in that?” pic.twitter.com/rSkSCG6hkr — IANS (@ians_india) October 17, 2025

सीटों को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद

सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमें मुकेश सहनी जी को एडजस्ट करना था और उन्हें उचित सम्मान देना था, ऐसे में कुछ इधर-उधर करना पड़ता है और इसलिए हमलोगों ने कुछ सीटें कम कर ली."

Patna, Bihar: Congress MP Akhilesh Prasad Singh, on Congress getting fewer seats in the Bihar elections, said, “We had to adjust Mukesh Ji and give him due respect, so we reduced a few seats for that reason.” pic.twitter.com/rucIKXS3ps — IANS (@ians_india) October 17, 2025

17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (17 अक्टूबर) को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है. इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों पर अभी भी घटक दलों के बीच मतभेद हैं. हालांकि कांग्रेस और आरजेडी अपने-अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रही है.

VIP के मुकेश सहनी क्या चाहते हैं?

उधर, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी की वजह से महागठबंधन में उलझनें और बढ़ी हुई हैं. सूत्रों की मानें तो मुकेश सहनी अपनी पसंद की कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए तो हैं ही, साथ ही वो डिप्टी सीएम पद के लिए अपने नाम की घोषणा भी चाहते हैं. हालांकि तेजस्वी यादव उनकी मांगों से सहमत नहीं बताए जा रहे हैं.

बिहार में 243 सीटों पर दो फेज में मतदान है. पहले फेज में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.