‘केतना कर्जा खइबअ ए राजा...’, अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक

बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही पार्टी और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बक्सर में उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जाने, कर्ज लेकर विकास करने और विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन होने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पैसे बांटे जाने का असर अब विकास कार्यों पर पड़ रहा है.

विनय बिहारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मंदिर के समान है. लेकिन अगर मंदिर में भी कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो उनका जमीर उन्हें उस पर बोलने के लिए कहता है. उन्होंने भोजपुरी गीत के जरिए चुनाव से पहले जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक मदद पर सवाल उठाए और पूछा कि जब विकास के काम हो रहे थे तो चुनाव के समय 10-10 हजार रुपये क्यों दिए गए.

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‘कितना कर्ज लीजिएगा, कर्ज लेकर विकास कैसे होगा?’

भाजपा विधायक ने सरकार की कर्ज नीति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कहा, ‘केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा.’ विनय बिहारी के मुताबिक, सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है और कर्ज के सहारे विकास करना उचित नहीं है. ये उनके द्वारा लगाए गए आरोप और सवाल हैं.

‘कम बोलने पर वोट, ज्यादा बोलने पर टिकट, गर्दन कटती है’

विनय बिहारी ने अपने बयान के संभावित राजनीतिक असर की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा, ‘कम बोलने पर वोट कटता है, ज्यादा बोलने पर टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने पर गर्दन कटती है.’ उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने अपनी बात रखने पर उन्हें सजा भी मिल सकती है.

बांकीपुर के कम मतदान और बक्सर के विकास का मुद्दा

विनय बिहारी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कम मतदान को लेकर भी सवाल उठाया. इस सीट पर करीब 34.16 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था. उन्होंने कहा कि सभी विधायक और मंत्री चुनाव में लगे थे, फिर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. उनके मुताबिक, कम मतदान के आंकड़े पर पार्टी को विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने बक्सर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से विशेष ध्यान देने की मांग की.

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