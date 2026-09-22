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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘जमुई कांड में मुस्लिम-यादव एंगल ढूंढो’! तेजस्वी का बड़ा हमला

‘जमुई कांड में मुस्लिम-यादव एंगल ढूंढो’! तेजस्वी का बड़ा हमला

जमुई कांड पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा तंज कसा. उन्होंने काल्पनिक संवाद में ‘भगवा गमछा’, AI और जातीय एंगल का जिक्र कर पुलिस-सरकार पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 22 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक काल्पनिक बातचीत के जरिए सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी के बीच कथित बातचीत का एक काल्पनिक डायलॉग लिखा है. इसमें उन्होंने आरोपी के गमछे के रंग, उसकी जाति और कथित राजनीतिक समर्थन को लेकर सरकार पर तंज कसा. पोस्ट में उन्होंने ‘भगवा’, ‘हरा रंग’ और AI का जिक्र करते हुए सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए मामले में जातीय और धार्मिक एंगल तलाशने का व्यंग्य किया.

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‘मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढो’ वाला तंज

तेजस्वी ने अपने पोस्ट में एक काल्पनिक पुलिस अधिकारी के हवाले से यह भी लिखा कि आरोपियों की जाति पूछी जा रही है और ‘मुस्लिम और यादव एंगल’ तलाशने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने इस पूरे संवाद के जरिए सरकार पर राजनीतिक संरक्षण और पुलिस पर दबाव के आरोपों को व्यंग्यात्मक अंदाज में उठाया. देखें तेजस्वी का पोस्ट- 

जमुई मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

जमुई में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ कथित बदसलूकी और छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया था. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है और वायरल वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है

घटना पर लगातार बढ़ रहा राजनीतिक विवाद

घटना को लेकर विपक्षी दल बिहार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी जमुई मामले को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 22 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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Jamui News BIHAR NEWS
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