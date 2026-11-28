दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब दिल्ली से बिहार के 13 शहरों और क्षेत्रों के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है. शुक्रवार (27 नवंबर) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर दिल्ली और बिहार सरकार के बीच परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए.

दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों का संचालन होगा. दिल्ली सरकार ने बिहार को कुल 216 परमिट जारी किए हैं. प्रत्येक मार्ग के लिए दोनों राज्यों की ओर से 12-12 परमिट का कोटा तय किया गया है. इन बसों से यात्रियों को दिल्ली और बिहार के बीच सफर करने में सुविधा मिलेगी.

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बिहार के इन 13 शहरों तक पहुंचेंगी बसें

इस सेवा के तहत अररिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना और पूर्णिया को जोड़ा गया है. पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए एक से अधिक रूट निर्धारित किए गए हैं. इन मार्गों में उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और परिवहन केंद्र भी शामिल हैं.

Dilli se Bihar, ab bus ka safar bhi ekdum shandaar! Delhi-Bihar interstate bus services have been flagged off from Kashmere Gate, bringing better connectivity and a more convenient travel experience for passengers. https://t.co/yWFBVklFHN — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 27, 2026

15 से 20 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस सुविधा से दिल्ली में रहने और काम करने वाले बिहार एवं पूर्वांचल के करीब 15 से 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा. खासकर छठ, दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि यात्रियों की मांग के अनुसार भविष्य में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

पूरे साल नियमित बसें चलाने की तैयारी

बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने इस पहल के लिए दिल्ली सरकार का आभार जताया. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इन मार्गों के लिए 75 नॉन एसी और 74 एसी बसें खरीदी हैं. इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर 150 बसें चलाने की योजना है. पहले त्योहारों के दौरान विशेष बसें चलाई जाती थीं. अब इन्हें पूरे साल नियमित रूप से चलाने की तैयारी है.

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