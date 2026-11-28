बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना हुए हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनकी पार्टी का पुराना रुख पहले से स्पष्ट है. हालांकि, सरकार को सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए थी. ऐसा करने से बेहतर सहमति बन सकती थी.

तेजस्वी ने कहा कि सरकार को सभी दलों के साथ विमर्श करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति से सभी लोग परिचित हैं. उनके बयान को महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर सरकार की प्रक्रिया की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है.

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सभी दलों से चर्चा करती सरकार तो बेहतर होता

तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर उनकी पार्टी का पुराना स्टैंड रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर सभी दलों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा करती तो ज्यादा बेहतर होता. इससे सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता.

अशोक चौधरी के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया

तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी गलती मानी है. तेजस्वी ने इस मामले में दूसरे नेताओं पर भी सवाल उठाए. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले कहां हैं? उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना चुनाव जीते एक-एक साल तक मंत्री रहे हैं.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2026 को कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े नए विधेयकों को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटें 50% बढ़ेंगी. महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता बनेगा. सरकार ने 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इन विधेयकों को संसद से पारित कराना अभी बाकी है.

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