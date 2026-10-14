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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल!' बिहार के निशांत मुक्ता ने इंटरनेट पर काटा गदर, नेहा कक्कड़ भी हुईं फैन

‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल!' बिहार के निशांत मुक्ता ने इंटरनेट पर काटा गदर, नेहा कक्कड़ भी हुईं फैन

नेटफ्लिक्स के एक शो में भोजपुरी गायक निशांत मुक्ता ने महफिल लूट ली. उन्होंने अपने गाने 'यूपी वाली लइकी' से नेहा कक्कड़ का भी दिल जीत लिया. जबकि सोशल मीडिया को भी अपना दीवाना बना दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Oct 2026 08:34 PM (IST)
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न खेसारी लाल यादव, न पवन सिंह और न ही मनोज तिवारी बल्कि इन दिनों भोजपुरी दर्शकों से लेकर हिंदी दर्शकों के बीच तक छाए हुए हैं बिहार के उभरते हुए गायक निशांत मुक्ता. निशांत मुक्ता ने हाल ही में भोजपुरी भाषा में ‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल' गाना पॉप स्टाइल में गाया और इंटरनेट को अपना दीवाना बना दिया. उनकी फैन मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ भी हो गईं. आइए जानते हैं कि इंरनेट यूजर्स का दिल जीत चुके निशांत कौन हैं?

नेटफ्लिक्स के शो में निशांत मुक्ता ने मचाई धूम

निशांत मुक्ता हाल ही में रियलिटी शो 'आई-पॉपस्टार' में पहुंचे थे. इसका दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, जिसे नेहा कक्कड़, किंग और आदित्य रिखारी जज कर रहे हैं. इसमें हर हफ्ते कंटेस्टेंट या सिंगर नए गाने बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं. हाल ही में बिहार के निशांत मुक्ता भी शो का हिस्सा बने.

 
 
 
 
 
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निशांत मुक्ता ने अपने रैप सॉन्ग्स से न सिर्फ जजेस का बल्कि पूरे सोशल मीडिया का दिल जीत लिया. उन्होंने 'यूपी वाली लइकी से प्यार हो गइल' रैप सॉन्ग गाकर माहौल सेट कर दिया. नेहा उनका गाना सुनकर झूम उठीं. जबकि किंग ने भी उनके टैलेंट का लोहा माना. निशांत की परफॉर्मेंस के दौरान जजेस उनके साथ स्टेज पर थिरकने भी लगे. निशांत ने अपनी आवाज और लिरिक्स के साथ-साथ अपने हाव भाव और एनर्जी से भी सभी को दीवाना बना दिया.

 
 
 
 
 
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कौन हैं और कहां रहते हैं निशांत मुक्ता?

एक सिंगर होने के अलावा निशांत सॉन्ग राइटर भी हैं. वो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं. उन्होंने ही 'यूपी वाली लइकी' को गाने के अलावा इसे लिखा भी है. इंस्टाग्राम पर भी वो इस गाने के बाद काफी पॉपुलर हो गए. उनके इंस्टा पर अब 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. 

 
 
 
 
 
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अर्चना गौतम और मनीष पॉल भी हुए फैन

'बिग बॉस 16' फेम अर्चना गौतम भी निशांत की फैन हो गईं. उन्होंने इस्टाग्राम पर इस गाने पर अपनी एक रील शेयर की. वही एक्टर और होस्ट मनीष पॉल ने इस गाने की एक लाइन 'हम कइसन लगतानी' के कैप्शन के साथ सोश मीडिया पर एक पोस्ट किया था. 

‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल!' बिहार के निशांत मुक्ता ने इंटरनेट पर काटा गदर, नेहा कक्कड़ भी हुईं फैन

 
 
 
 
 
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Nishant Mukta
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