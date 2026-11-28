महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार का कमिटमेंट है. इसी दिशा में यह बिल लाया जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत और समर्थन करना चाहिए.

मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का मुख्य मकसद इसे लागू करना है. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे के अनुसार बिल लेकर आ रही है. ऐसे में सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए.

महिला आरक्षण बिल का समर्थन करे कांग्रेस

राम कृपाल यादव ने कांग्रेस से भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर सरकार के साथ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ने से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा. इससे महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी का मौका मिलेगा.

पटना, बिहार: मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "महिला बिल ही मुख्य मकसद महिला बिल को लागू करना है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिले ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और उसके लिए ही बिल आ रहा है..." https://t.co/rAWzjNiCaZ — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 28, 2026

परिसीमन पर सरकार ने सभी से की बात

परिसीमन विधेयक को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से विमर्श किया है. जिन दलों को आपत्ति थी, उनसे भी बातचीत की गई है. उन्होंने शरद पवार की पार्टी और एमके स्टालिन की पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि सभी से राय ली गई है. राम कृपाल यादव के मुताबिक, सबकी सहमति के बाद ही बिल लाया जा रहा है.

पटना, बिहार: मंत्री राम कृपाल यादव ने परिसीमन विधेयक को लेकर इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर कहा, "राहुल गांधी आर-पार की लड़ाई में रहें, हम लोग भी आर-पार की लड़ाई में हैं। जनता जिसके पक्ष में होगी, वो जीतेगा। जनता जिसके पक्ष में नहीं होगी, वो हारेगा... कांग्रेस को महिला बिल का समर्थन करना चाहिए। सीट तो बढ़ रहा है और सब वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा... सरकार ने सबसे विमर्श किया है, सबका ओपिनियन लिया है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 28, 2026

इंडिया गठबंधन की बैठक पर साधा निशाना

परिसीमन विधेयक के विरोध में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक पर भी राम कृपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आर-पार की लड़ाई में रहें, उनकी पार्टी भी आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ही फैसला करती है. जनता जिसके पक्ष में होगी, वही जीतेगा. जिसके पक्ष में नहीं होगी, उसे हार का सामना करना पड़ेगा.

विरोध से नहीं बदलेगा बिल का भविष्य

मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि परिसीमन विधेयक पास होगा. सरकार ने सभी की राय लेकर यह कदम उठाया है. राम कृपाल यादव ने एक बार फिर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की.