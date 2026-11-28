बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ इलाके में शुक्रवार (27 नवंबर) को दर्दनाक हादसा हो गया. अथमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. तीनों बच्चों की उम्र पांच से सात साल के बीच थी. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. गांव में भी शोक का माहौल है.

अधिकारियों के मुताबिक, तीनों बच्चे घर के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान एक बच्चा गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए बाकी दोनों बच्चे भी पानी में उतर गए. देखते ही देखते तीनों पानी में डूब गए. परिजनों के अनुसार, हादसे के समय तालाब के पास कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था.

पांच से सात साल के थे तीनों बच्चे

मृत बच्चों की पहचान सोनाली, शिवानी और रितेश के रूप में हुई है. तीनों एक ही परिवार के थे. उनकी उम्र पांच से सात साल के बीच बताई गई है. बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

अथमलगोला थाना के उपनिरीक्षक अंजनी कुमार साहनी ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तीनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान एक बच्चा डूबने लगा. उसे बचाने की कोशिश में बाकी दोनों भी डूब गए. पुलिस ने तीनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

हादसे की परिस्थितियों की जांच जारी

अधिकारियों ने बताया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है. यह भी जांच की जा रही है कि तालाब में पानी कितना गहरा था और बच्चे वहां कैसे पहुंचे. फिलहाल पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है.

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