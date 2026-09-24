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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'

जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'ये गलत है'

जमुई की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले पोस्ट पर राजनीति गरमाई हुई है. अब उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि सभी यादव उस तरह के हैं, इस रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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जमुई की घटना पर 'यादव' वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आरजेडी के निशाने पर हैं. अपने एक्स पोस्ट में मांझी ने कहा था कि तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि बिहार-यूपी का हर 'यादव' उनका भाई है. उन्हीं भाइयों में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था. अब उनकी इस टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है. 

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ''सभी यादव उस तरह के हैं, इस रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए. हर जाति में कुछ लोग क्रिमिनल नेचर के होते हैं, अच्छे भी होते हैं. हर जाति में हर तरह के लोग होते हैं. इसलिए किसी विशेष जाति को इंगित करके कहना कि सभी लोग उसी तरह के हैं, ये गलत है.'' 

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समस्तीपुर में छेड़छाड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण- उपेंद्र कुशवाहा

समस्तीपुर में छेड़छाड़ की घटना पर उन्होंने कहा, "ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से सरकार कोशिश कर रही है. पुलिस का प्रयास है. जमुई और यहां वाली घटना में कार्रवाई तो हो रही है. लेकिन समाज को भी ध्यान रखना चाहिए."

बिहार, बंगाल चुनाव रद्द करने की मांग पर क्या बोले कुशवाहा?

इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले पर भी प्रतिक्रिया दी. उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को रद्द करना चाहिए. इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "अब इसका क्या मतलब हुआ. ये सब फालतू की बात है."

चुनाव आयोग में मतभेद पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

वहीं, एसआईआर और चुनाव आयोग में मतभेद वाले द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का विषय है. इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. 

वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के 'ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते' वाले विवादित बयान पर कुशवाहा ने कहा, "लोकतंत्र में कोई इस तरह के बयान दे कि गोली मार देते, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है." 

जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 24 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha JAMUI NEWS JITAN RAM MANJHI
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