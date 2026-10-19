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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: अनंत सिंह पर FIR, जन सुराज के प्रत्याशी पर भी केस

बिहार MLC चुनाव: अनंत सिंह पर FIR, जन सुराज के प्रत्याशी पर भी केस

पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 18 अक्टूबर को रोड-शो निकाला गया था. आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर कुल तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 19 Oct 2026 07:34 PM (IST)
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मोकामा विधायक अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के पटना स्नातक से उम्मीदवार अनुज सिंह के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को यह जानकारी दी. विधान परिषद चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता और कानून-व्यवस्था संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है.

जानकारी हो कि बिहार विधान परिषद की आठ सीट पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी. जिन सीट के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक सीट शामिल हैं.

18 अक्टूबर को निकाला गया था रोड-शो

पुलिस के मुताबिक, पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 18 अक्टूबर को निकाले गए रोड-शो के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. मोकामा का प्रतिनिधित्व जेडीयू विधायक अनंत सिंह करते हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस के DCP बोले- 'लॉरेंस बिश्नोई साहब', जन सुराज ने कहा- 'ये तो…'

अनंत सिंह, अनुज और अन्य के खिलाफ एफआईआर

बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ)-1 रामकृष्ण ने कहा, "रैली में अनुमति से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया गया और कई वाहनों में सायरन बजाए गए. इसके अलावा, बाढ़ शहर में कई जगहों पर फूल बरसाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई. यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था. इस मामले में अनंत सिंह, अनुज सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ कुल तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं."

अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर अपनी पार्टी जेडीयू के खिलाफ खुलकर बागी रुख अपना लिया है.

मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को हराने का इरादा भी स्पष्ट कर दिया है. इससे पहले उन्होंने क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जुलूस भी निकाला था.

अनंत सिंह ने हाल में कहा था, "मुझे नहीं पता कि इस मामले में पार्टी का रुख क्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि नीरज ने कई मौकों पर मेरा विरोध किया है. मुझे भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए."

यह भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाला रितिक कौन? बेगूसराय घर, मुंबई में चलाता है रेपिडो

Published at : 19 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 226
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