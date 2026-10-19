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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्वी चंपारण में दंपती से दरिंदगी! महिला से गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण में दंपती से दरिंदगी! महिला से गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण में दंपति से मारपीट और महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने कुछ ही घंटों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. आठ मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 19 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक दंपति के साथ मारपीट और महिला से गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि सुनसान रास्ते पर कुछ युवकों ने दंपति को रोका और उनके साथ मारपीट की. इसके बाद महिला को जबरन अपने साथ ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर की सुबह घटना की सूचना मिली थी. मामला श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के भटहां गांव के पास का बताया गया है. आरोप है कि कुछ युवकों ने सुनसान रास्ते पर दंपति को रोक लिया. पहले उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद महिला को जबरन दूसरी जगह ले जाया गया. वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है.

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बगीचे में वारदात का आरोप

पुलिस के मुताबिक, घटना का स्थान पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में बंजरिया सरेह स्थित एक बगीचा है. यह जगह लालगढ़ जिम्मी सिंह टोला के पास बताई गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मामले की जांच के लिए मधुबन थाना पुलिस ने शिवहर जिले की श्यामपुर भटहां थाना पुलिस से सहयोग लिया. दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. पुलिस का दावा है कि कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया गया. इस दौरान कथित रूप से घटना में शामिल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

आठ मोबाइल फोन बरामद, पूछताछ जारी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पीड़िता के बयान के आधार पर मधुबन थाने में कांड संख्या 363/26 दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित साक्ष्यों का पता लगाया जा सके. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 19 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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