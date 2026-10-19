पवन सिंह ने अक्षरा को कहा- बाबू, अब पत्नी ज्योति ने कह दी बड़ी बात

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. मुंगेर में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से माफी मांगी और अक्षरा को 'बाबू... बच्चा' कह दिया. पवन सिंह की इस प्रतिक्रिया के बीच अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है.

ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, "वाह रे राजपूताना स्वाभिमान", इसके साथ उन्होंने हंसने और ताली बजाने वाले इमोजी को लगाया है.

ज्योति सिंह ने पोस्ट में पवन सिंह या अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इसे पवन के हालिया बयान से जोड़कर देख रहे हैं. पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "पवन-अक्षरा लोडिंग", वहीं दूसरे यूजर ने "आई एम विद भाभी जी" लिखकर ज्योति का समर्थन किया. कुछ लोग पवन और अक्षरा को फिर साथ देखने की उम्मीद भी जता रहे हैं.

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स्टेज शो में अक्षरा और परिवार से मांगी माफी

दरअसल, पवन सिंह ने मुंगेर के कल्याणपुर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में अक्षरा और उनके माता-पिता से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा कि अगर उनकी वजह से अक्षरा के माता-पिता को कभी बुरा लगा हो, तो वह दिल से माफी मांगते हैं. उन्होंने अक्षरा के पिता को भैया और मां को भाभी कहकर संबोधित किया. इस बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं.

2018 में हुई थी पवन और ज्योति की शादी

पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 6 मार्च 2018 को हुई थी. शादी के बाद दोनों के रिश्ते में विवाद सामने आने लगे. अक्टूबर 2021 में तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई. इसके बाद से दोनों के वैवाहिक रिश्ते को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं. ज्योति ने पवन पर कई आरोप लगाए हैं, जबकि पवन की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया है. दोनों के बीच विवाद का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है.

चार साल से चल रहा कानूनी विवाद

ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को भरण-पोषण के लिए याचिका दाखिल की थी. वह लंबे समय से न्याय मिलने का इंतजार करने की बात कहती रही हैं. हाल ही में बलिया की फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन सिंह के उपस्थित नहीं होने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है. इस बीच अक्षरा को लेकर पवन के बयान और ज्योति की पोस्ट ने निजी विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है.

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