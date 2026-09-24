गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग

जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग

बिहार स्थित जमुई और समस्तीपुर में हुई घटनाओं के बाद एक ओर जहां विपक्षी दल सरकार और सीएम सम्राट चौधरी पर जुबानी हमला कर रहे हैं वहीं अब NDA के नेताओं ने भी सवाल उठा दिए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 24 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के जमुई और समस्तीपुर में लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ और अभद्रता के मामलों में घिरी राज्य सरकार और सीएम सम्राट चौधरी पर अब सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक ओर जहां सम्राट से इस्तीफा मांगा है तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सरकार को घेरा है.

चिराग पासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बिहार में जमुई के बाद अब समस्तीपुर में जो छेड़खानी की घटना सामने आई है वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरेआम बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे है , ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है. जब सरेआम बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें होने लगें, तो यह कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
बिहार
SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'
SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'
बिहार
नालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत
नालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत

उन्होंने लिखा कि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए.  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करता हूं कि इस घटना में संलिप्त हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. जैसे जमुई की घटना में शामिल आरोपी का एनकाउंटर हुआ ठीक वैसे ही इस घटना के आरोपियों का भी एनकाउंटर हो ताकि अपराधियों में कानून का भय कायम हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

समस्तीपुर का मामला क्या है?

बता दें जमुई के बाद समस्तीपुर जिले में बाईपास सड़क पर एक युवती से तीन युवकों द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना जमुई छेड़छाड़ कांड को लेकर जारी विवाद के बीच सामने आई है.

पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह कथित घटना समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थानाक्षेत्र में जगत सिंहपुर गांव के समीप बाईपास सड़क पर बुधवार को हुई थी. इसका वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस के अनुसार वीडियो में तीन-चार युवक कथित तौर पर एक युवती को घेरकर उसके साथ अभद्रता करते, उसे सुनसान स्थान की ओर खींचने का प्रयास करते और उससे छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
बिहार
SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'
SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'
बिहार
नालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत
नालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
इंडिया
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
दिल्ली NCR
चंद्रशेखर आजाद मामले में अजीत भारती की याचिका पर आया फैसला, अग्रिम जमानत मिली या नहीं?
चंद्रशेखर आजाद मामले में अजीत भारती की याचिका पर आया फैसला, अग्रिम जमानत मिली या नहीं?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget