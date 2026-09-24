जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग

बिहार के जमुई और समस्तीपुर में लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ और अभद्रता के मामलों में घिरी राज्य सरकार और सीएम सम्राट चौधरी पर अब सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक ओर जहां सम्राट से इस्तीफा मांगा है तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सरकार को घेरा है.

चिराग पासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बिहार में जमुई के बाद अब समस्तीपुर में जो छेड़खानी की घटना सामने आई है वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरेआम बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे है , ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है. जब सरेआम बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें होने लगें, तो यह कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

उन्होंने लिखा कि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करता हूं कि इस घटना में संलिप्त हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. जैसे जमुई की घटना में शामिल आरोपी का एनकाउंटर हुआ ठीक वैसे ही इस घटना के आरोपियों का भी एनकाउंटर हो ताकि अपराधियों में कानून का भय कायम हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

समस्तीपुर का मामला क्या है?

बता दें जमुई के बाद समस्तीपुर जिले में बाईपास सड़क पर एक युवती से तीन युवकों द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना जमुई छेड़छाड़ कांड को लेकर जारी विवाद के बीच सामने आई है.

पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह कथित घटना समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थानाक्षेत्र में जगत सिंहपुर गांव के समीप बाईपास सड़क पर बुधवार को हुई थी. इसका वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस के अनुसार वीडियो में तीन-चार युवक कथित तौर पर एक युवती को घेरकर उसके साथ अभद्रता करते, उसे सुनसान स्थान की ओर खींचने का प्रयास करते और उससे छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं