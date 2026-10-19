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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना रावण दहन: 4 बजे तक पहुंच जाएं गांधी मैदान, किस गेट से होगी एंट्री?

पटना रावण दहन: 4 बजे तक पहुंच जाएं गांधी मैदान, किस गेट से होगी एंट्री?

पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने सोमवार को रावण वध कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सारी तैयारियों को पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 11:13 PM (IST)
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पटना के गांधी मैदान में मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को रावण दहन कार्यक्रम है. इसको लेकर पूरी तैयारी हो गई है. एक दिन पहले सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को गांधी मैदान पहुंचकर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने रावण वध कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की.

20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह समीक्षा की गई है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गांधी मैदान में की गई बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सारी तैयारियों को पूरा कर लेने का निर्देश दिया.

4 नंबर गेट से होगी वीआईपी एंट्री

रावण वध कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वारों के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है. गेट नंबर एक से मुख्य अथितियों की एंट्री होगी. वहीं गेट नंबर-4 से वीआईपी एंट्री होगी.

मैदान में दो महिला दीर्घा की व्यवस्था

गेट नंबर-12 की बात करें तो वीवीआईपी और पत्रकारों की एंट्री होगी. गेट नंबर-13 से दशहरा कमेटी के सदस्य प्रवेश कर सकेंगे. वहीं, अन्य निर्धारित प्रवेश द्वारों से आमजन गांधी मैदान में जा सकेंगे. महिलाओं की सुविधा के लिए मैदान के अंदर दो महिला दीर्घा की व्यवस्था की गई है.

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जिला प्रशासन ने सभी दर्शकों से अनुरोध किया है कि वे शाम चार बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें. जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं दर्शकों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 11:11 PM (IST)
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