यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां सीटों के बंटवारे में लगी हैं. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सपा-कांग्रेस की सीट-शेयरिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने हमेशा एक-दूसरे को अपमानित करने का और गठबंधन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने का ही काम किया है.

उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बातचीत के दौरान ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी थी. इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था. यहां भी वही पैटर्न चल रहा है. इसका इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा.

#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सपा-कांग्रेस की सीट-शेयरिंग को लेकर कहा, "INDIA गठबंधन ने हमेशा एक दूसरे को अपमानित करने का और गठबंधन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने का ही काम किया है। RJD ने बातचीत के दौरान ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी थी। INDIA गठबंधन को इसका नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। यहां भी वही पैटर्न चल रहा है। इसका INDIA गठबंधन को ही नुकसान होगा।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2026

'इंडिया गठबंधन को ही होगा नुकसान'

चिराग पासवान ने सपा-कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत के बीच सपा द्वारा पहली सूची जारी करने पर कहा, "अभी बातचीत चल रही है और आप प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं… कल फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा. इसका कहीं न कहीं नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा."

यह भी पढ़ें- एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मलेन: यूपी में चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी? केंद्रीय मंत्री ने बताया



'ये न मान-सम्मान और न स्वाभिमान…'

केंद्रीय मंत्री ने सपा-कांग्रेस की सीट-शेयरिंग को लेकर यह भी कहा कि गठबंधन में जब इतने मतभेद हों, कहां 180 से अधिक सीटें और कहां मात्र 26 सीटें, सपा की तरफ से कांग्रेस को दिया जाना; ये न मान-सम्मान और न स्वाभिमान है. ये कहीं न कहीं एक ऐसा गठबंधन है जो एक दूसरे को नीचा दिखाकर, कमतर दिखाकर, कमजोर दिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है.

चिराग पासवान ने कहा, "यही कारण है कि जनता इनको बार-बार नकारने का काम कर रही है. जिस तरीके से सपा-कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज के हवाले करके पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है. यही कारण है कि आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच वाले गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान मजबूती से बढ़ रहा है."

यह भी पढ़ें- इमरान मसूद पर JDU का तंज, 'भिखारी' वाले बयान पर क्या बोले श्याम रजक?

