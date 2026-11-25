लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया. एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है. चिराग ने कहा कि उनके नेता ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाया था और उन्होंने भी उसी दिशा में काम किया है. बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के अलावा झारखंड और नागालैंड में भी पार्टी के विधायक हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत पहचानती है और अब उत्तर प्रदेश में भी उसे मजबूत करना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिराग ने कहा, 'पीएम मोदी जी के लिए मैं हनुमान हूं, यह बात मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर कही है.' हालांकि, उन्होंने यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि गठबंधन में अपनी जरूरत बनाए रखना भी जरूरी है. चिराग ने कहा कि गठबंधन में जब तक आपकी जरूरत होगी, तभी तक आपको साथ रखा जाएगा, इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करना और उसकी ताकत बढ़ाना जरूरी है.

गठबंधन धर्म का पालन करते हैं- पासवान

यूपी में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वह गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और बातचीत होने पर ही अपनी बात रखेंगे. उन्होंने सपा-कांग्रेस की तरह एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सीटों के ऐलान करने की राजनीति से दूरी जताते हुए कहा कि यह एनडीए है, इंडी गठबंधन नहीं. गठबंधन में उनकी मांग स्वीकार की गई तो अच्छी बात है, अन्यथा आगे की स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा.

पासवान ने कहा कि पासी समाज को लेकर उन्होंने कहा कि इस समाज के लोग पहले उनके नेता का समर्थन करते थे और जब वह पंडित, पासी और पासवान की बात करते हैं तो उन सभी संघर्षशील समाजों की बात करते हैं. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में अपनी पार्टी के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है और अगर इसके साथ समझौता करना पड़े तो उन्हें अपनी बात रखनी होगी.