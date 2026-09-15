UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'

यूसीसी को लेकर बिहार एनडीए में मतभेद की तस्वीर उभरकर सामने आ गई है. जेडीयू और बीजेपी दोनों के स्टैंड अलग-अलग हैं. जेडीयू यूसीसी के खिलाफ है तो वहीं बीजेपी इसे लागू करना चाहती है. इस बीच जेडीयू के विरोध पर बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आय है.

मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद सुपौल के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा के आवास पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह छातापुर से बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सवाल किया गया कि जेडीयू की ओर से UCC का विरोध किया गया है. इस पर नीरज बबलू ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "जिनको जो बोलना है, बोलें. बिहार में सरकार UCC लागू करेगी और मजबूती से लागू होगी."

विधायक के इस बयान के बाद बिहार में UCC को लेकर एनडीए के भीतर जारी राजनीतिक बहस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है.

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पार्टी के कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीरज कुमार सिंह बबलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी. नीरज बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रसेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर सरकारी तंत्र से लेकर पार्टी स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसी क्रम में प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर की शाम 7 बजे "एक दीया उनके नाम" जलाने का कार्यक्रम शुरू होगा.

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बिहार में 25 करोड़ दीया जलाने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम को लेकर इस बार का संदेश "जिसने मेरा जीवन संवारा, उसको आशीर्वाद" रखा गया है. उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इस अभियान में शामिल होने की अपील की.

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