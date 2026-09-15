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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प

पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प

पटना में आज दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया,छात्र सीएम आवाज घेरने जा रहे थे और पुलिस बैरीकेडिंग तक लांघ गए, पुलिस से झड़प भी हो गयी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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बिहार के पटना में छात्रों का आंदोलन आज उस समय उग्र हो गया, जब आंदोलन कारी छात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरीकेडिंग भी लगाई थी, जिसे छात्र लांघ गए. इस दौरान पुलिस से झड़प भी हो गयी. छात्रों की मांग है कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेगे.

गांधी मैदान से अभ्यर्थियों की भीड़ सीएम आवास की ओर बढ़ रही थी, जिसे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोका. पुलिस ने सीएम आवास तक मार्च की इजाजत नहीं दी. इसके बाद छात्र भड़क गए. प्रदर्शनकारी छात्र दरोगा बहाली परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग पर अड़े हैं.

यह भी पढ़ें: पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार

दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग 

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में फर्जीवाड़ा का आरोप छात्र लगा रहे हैं. अभी सरकार ने शारीरिक परीक्षा और दसतावेज प्रक्रिया रद्द कर दी है. लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा ही रद्द की जाए. छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गयी है, लेकिन बिहार के अलग-अलग इलाकों से पहुंचे छात्रों की भीड़ के आगे पुलिस के सिस्टम कम नजर आए. छात्रों ने बैरीकेडिंग लांघ दी. जिससे पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. मौके पर पूरी तरह अफरा-तफरी का माहौल है.

विपक्ष ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया

छात्रों की मांगों का विपक्ष भी समर्थन कर रहा है और राज्य सरकार पर छात्रों की अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं. खुद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी छात्रों से मिले थे. छात्रों का आज पहले से सीएम आवास घेरने का आह्वान था,लेकिन इस कदर छात्रों की भीड़ जुट जाएगी इसका अंदाजा पटना पुलिस को अभी नहीं था. छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वे खुद सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार MLC चुनाव में जनसुराज का बड़ा दांव, 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

Published at : 15 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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