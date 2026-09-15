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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में UCC पर माहौल गरमाया, RJD ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर

बिहार में UCC पर माहौल गरमाया, RJD ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर

बिहार में यूसीसी को लेकर एनडीए के घटक दल नाराज नजर आ रहे हैं. अमित शाह के ऐलान के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है. इस बीच आरजेडी ने बड़ा ऑफर दे दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Sep 2026 04:32 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) में मतभेद शुरू हो गए हैं. एनडीए में UCC को लेकर मतभेद के बीच जेडीयू में हलचल तेज है.

इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है. उनका कहना है, "आइए बिहार में मिलकर सरकार बनाते हैं. बीजेपी को छोड़िए." भाई वीरेंद्र ने यूसीसी पर कहा, "UCC बिहार में लागू नहीं होने देंगे. यूसीसी पर नीतीश कुमार स्टैंड ले चुके है."

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गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (13 सितंबर) को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की 21 राज्यों की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी. इस विषय पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर अपना रुख तय करेगी." 

अमित शाह के ऐलान के बाद जेडीयू ने जहां बिहार में यूसीसी लागू किए जाने का स्पष्ट विरोध किया है, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) ने अमित शाह के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर गठबंधन के सभी दलों से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय होगा.

वहीं लोजपा (रामविलास) ने भी प्रारूप सार्वजनिक होने और व्यापक विचार-विमर्श की मांग की है. इस बीच, लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत का सामाजिक ताना-बाना विविधतापूर्ण है और अलग-अलग वर्गों की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति-रिवाज हैं.

उन्होंने संविधान में अनुसूचित जनजातियों को मिली विभिन्न छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है.उन्होंने कहा कि यूसीसी का प्रारूप सार्वजनिक होने, सभी हितधारकों के हितों का अवलोकन और व्यापक विचार-विमर्श होने के बाद पार्टी अपना मत रखेगी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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