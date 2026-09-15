गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUCC पर मतभेद, नीतीश कुमार ने की बैठक, JDU अब बोली, '...तो विरोध नहीं करेंगे'

UCC पर मतभेद, नीतीश कुमार ने की बैठक, JDU अब बोली, '...तो विरोध नहीं करेंगे'

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार में एनडीए में मतभेद के स्वर सुनाई दिए. खासकर जेडीयू नेता श्याम रजक ने सीधा ही कर दिया कि बिहार में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

एनडीए में UCC को लेकर मतभेद के बीच जेडीयू में हलचल हुई. बिहार के पूर्व सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी समेत अन्य नेताओं ने मुलाकात की. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन मुलाकातों को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है. नीतीश कुमार के आवास पर वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना संगठन, सरकार और पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श का संकेत माना जा रहा है. जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव विधायक श्याम रजक ने सोमवार (14 सितंबर) को UCC का विरोध करते हुए कहा था कि इसे बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा.

अभी इसका स्वरूप सार्वजनिक नहीं है- डिप्टी सीएम

इस बैठक के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (15 सितंबर) को कहा कि हमने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना है. उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप क्या होगा ये अभी तक सार्वजनिक नहीं है. 

परेशानी होगी तो गृह मंत्री से बात होगी- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गृहमंत्री से मिलेंगे. इसके बाद हमारी पार्टी के नेता बैठक विचार विमर्श करेंगे. इसके बाद फैसला लिया जाएगा. अभी बिल के प्रावधानों को आने दीजिए. अभी पार्टी में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है. अगर निर्णय के बाद कोई परेशानी होगी तो सीधे गृह मंत्री से बात की जाएगी. हमारी अगर कोई चिंता या परेशानी होगी तो हम अनुरोध करेंगे कि उसे दूर कर दीजिए.

इसमें अभी हड़बड़ी क्या है- डिप्टी सीएम

विजय कुमार चौधरी ने ये भी कहा कि जब हमें ये ही नहीं पता कि बिल में प्रावधान क्या है तो हम इस पर स्टैंड कैसे ले लें? स्टैंड किसी चीज को समझने के बाद लिया जाता है. निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि बिल ऐसा हो जिसमें सभी लोगों की बात हो. इसमें अभी हड़बड़ी क्या है. 

अकारण नहीं करेंगे विरोध- डिप्टी सीएम

अगर ये बिल केंद्र या राज्य सरकार लेकर आती है तो सबसे पहले उसके प्रावधानों का अध्ययन होगा. अगर उसमें विवाद जैसा कुछ नहीं रहेगा तो अकारण विरोध नहीं करेंगे.

बिहार में UCC पर माहौल गरमाया, RJD ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर

Published at : 15 Sep 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
UCC NITISH KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में UCC पर माहौल गरमाया, RJD ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर
बिहार में UCC पर माहौल गरमाया, RJD ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर
बिहार
बिहार में व्हेल मछली वाले पोस्टर से सियासी तूफान, जानें क्या है मामला?
बिहार में व्हेल मछली वाले पोस्टर से सियासी तूफान, जानें क्या है मामला?
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
बिहार
पटना में मूसलाधार बारिश, समस्तीपुर में रेड अलर्ट; जानें कहां-कहां होगी बारिश
पटना में मूसलाधार बारिश, समस्तीपुर में रेड अलर्ट; जानें कहां-कहां होगी बारिश
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?
स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'HC का सीधा आदेश है कि...'
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'हमारे खिलाफ षड्यंत्र'
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget