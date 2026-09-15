UCC पर मतभेद, नीतीश कुमार ने की बैठक, JDU अब बोली, '...तो विरोध नहीं करेंगे'

एनडीए में UCC को लेकर मतभेद के बीच जेडीयू में हलचल हुई. बिहार के पूर्व सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी समेत अन्य नेताओं ने मुलाकात की. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन मुलाकातों को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है. नीतीश कुमार के आवास पर वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना संगठन, सरकार और पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श का संकेत माना जा रहा है. जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव विधायक श्याम रजक ने सोमवार (14 सितंबर) को UCC का विरोध करते हुए कहा था कि इसे बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा.

अभी इसका स्वरूप सार्वजनिक नहीं है- डिप्टी सीएम

इस बैठक के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (15 सितंबर) को कहा कि हमने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना है. उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप क्या होगा ये अभी तक सार्वजनिक नहीं है.

परेशानी होगी तो गृह मंत्री से बात होगी- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गृहमंत्री से मिलेंगे. इसके बाद हमारी पार्टी के नेता बैठक विचार विमर्श करेंगे. इसके बाद फैसला लिया जाएगा. अभी बिल के प्रावधानों को आने दीजिए. अभी पार्टी में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है. अगर निर्णय के बाद कोई परेशानी होगी तो सीधे गृह मंत्री से बात की जाएगी. हमारी अगर कोई चिंता या परेशानी होगी तो हम अनुरोध करेंगे कि उसे दूर कर दीजिए.

इसमें अभी हड़बड़ी क्या है- डिप्टी सीएम

विजय कुमार चौधरी ने ये भी कहा कि जब हमें ये ही नहीं पता कि बिल में प्रावधान क्या है तो हम इस पर स्टैंड कैसे ले लें? स्टैंड किसी चीज को समझने के बाद लिया जाता है. निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि बिल ऐसा हो जिसमें सभी लोगों की बात हो. इसमें अभी हड़बड़ी क्या है.

अकारण नहीं करेंगे विरोध- डिप्टी सीएम

अगर ये बिल केंद्र या राज्य सरकार लेकर आती है तो सबसे पहले उसके प्रावधानों का अध्ययन होगा. अगर उसमें विवाद जैसा कुछ नहीं रहेगा तो अकारण विरोध नहीं करेंगे.

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