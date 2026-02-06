हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
44 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाल नीतीश सरकार ने किया धोखा? RJD ने कहा- चुनाव से पहले एक लाख का वादा था

Bihar Teacher TRE-4 Vacancy: 44 हजार पदों को लेकर आरजेडी का कहना है कि परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम को ही योग्य माना जाएगा. बहाली होते-होते यह संख्या 20-22 हजार से भी कम पर पहुंच जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Feb 2026 11:26 AM (IST)
बिहार में अगले महीने (मार्च) 44 हजार पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती निकलेगी. बीपीएससी की ओर से विज्ञाप निकाला जाएगा. सरकार की ओर से टीआरई-4 को लेकर इसकी जानकारी दी गई है. सिर्फ 44 हजार पदों पर निकाली जाने वाली इस भर्ती को लेकर आरजेडी ने सरकार पर हमला किया है.

आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने यह सवाल उठाया है कि चुनाव के पहले सरकार ने एक लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी और अब केवल 44 हजार की बात हो रही है. चितरंजन गगन ने अपने एक्स हैंडल से दो पोस्टर को शेयर किया है. एक में टीआरई-4 के लिए एक लाख पदों पर बहाली की बात लिखी गई है जो चुनाव के पहले का है. दूसरा पोस्टर हाल का है, जिसमें सिर्फ 44 हजार का ही जिक्र है.

'शायद ही पूरी प्रक्रिया 2026 में पूरी हो'

अपने पोस्ट में चितरंजन गगन लिखते हैं, "माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव के पूर्व आपने तो TRE-4 में एक लाख शिक्षकों की बहाली की बात की थी और अब सरकार बनने के बाद 44 हजार शिक्षकों की बहाली की बात कह रहे हैं. थोड़ा अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रखा होता. हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि बीपीएससी परीक्षा में इस संख्या में भी 50 प्रतिशत से भी कम को ही योग्य माना जाएगा. बहाली होते-होते यह संख्या 20-22 हजार से भी कम पर पहुंच जाएगी. हां एक बात और पूरी प्रक्रिया शायद ही 2026 में पूरी हो!"

भाकपा माले के विधायक ने क्या कहा?

उधर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह ने कहा कि अभी तक हर विषय में विषयवार शिक्षक नहीं हैं. उनसे पूछा गया कि शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई-4 की परीक्षा के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं. सरकार कह रही है जल्द होगा, अगले महीने (मार्च) 44 हजार पदों पर भर्ती की बात हो रही है. इस पर विधायक ने कहा, "टीआरई-4 पर हम लोग हमेशा सवाल उठा रहे हैं. आज (शुक्रवार) भी ध्यानाकर्षण में सवाल है... तो सवाल हम लोग उठा रहे हैं." यह भी मांग की कि टीआरई-4 में कला के शिक्षकों की बहाली हो.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Nitish Kumar BPSC​ RJD BIHAR NEWS TRE-4 Vacancy
Embed widget