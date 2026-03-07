हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने UPSC में लहराया परचम, 301वीं रैंक की हासिल

Bihar News: रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने UPSC में लहराया परचम, 301वीं रैंक की हासिल

Bihar News In Hindi: रणवीर सेना प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 301वीं रैंक हासिल की. आकांक्षा ने अपने दूसरे प्रयास में UPSC क्रैक किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर की आकांक्षा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 301वीं रैंक हासिल कर अपने जिले और परिवार का नाम रोशन किया है. आकांक्षा सिंह आरा जिले के पवना थाना क्षेत्र के खोपिरा गांव की रहने वाली हैं और वह रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं. 

बता दें कि UPSC ने 6 मार्च को सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें आकांक्षा की सफलता चर्चा का विषय बन गई. खास बात यह है कि आकांक्षा ने अपनी प्रेरणा अपने दादा ब्रह्मेश्वर मुखिया को बताया, जिनकी साल 2012 में हत्या कर दी गई थी.

'दादा जी का संघर्ष बना प्रेरणा का स्रोत'

आकांक्षा सिंह ने अपनी सफलता के बाद कहा कि बचपन से ही वह अपने दादा के बारे में सवाल पूछती थीं. उन्होंने बताया कि जब से उन्हें होश आया, तब से वह परिवार से पूछती थीं कि उनके दादा कहां हैं, लेकिन उन्हें कभी सीधा जवाब नहीं मिला. बाद में जब वह बड़ी हुईं तो उन्हें पता चला कि उनके दादा लंबे समय तक जेल में रहे और समाज के लिए संघर्ष करते रहे. आकांक्षा ने कहा कि उनके दादा के संघर्ष के कारण उनका परिवार 10–20 साल पीछे चला गया, लेकिन वही संघर्ष उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना. उन्होंने कहा कि आज भी वह अपने दादा को याद करके ही आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती हैं.

माता-पिता व परिजनों को दिया सफलता का श्रेय

आकांक्षा सिंह ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को दिया. उन्होंने बताया कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने रोजाना 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की. उनके अनुसार इस परीक्षा में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं मिलती, बल्कि निरंतरता, धैर्य और आत्मविश्वास भी उतने ही जरूरी होते हैं. उन्होंने कहा कि असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. आकांक्षा ने बताया कि पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए बेहतर तैयारी की. उसी का परिणाम है कि दूसरे प्रयास में ही उन्हें यह सफलता मिल गई.

कौन थे ब्रह्मेश्वर मुखिया?

दरअसल आकांक्षा सिंह के दादा ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के भोजपुर जिले के खोपिरा गांव के रहने वाले थे और उन्हें रणवीर सेना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है. 1990 के दशक में बिहार में नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच संघर्ष के दौर में 1994 में उनके नेतृत्व में रणवीर सेना का गठन हुआ था. इस निजी सेना को उस समय बिहार की जातीय संघर्ष की राजनीति में अहम माना जाता था और नक्सली संगठनों से इसकी कई मुठभेड़ें भी हुईं. इन्हीं संघर्षों के चलते ब्रह्मेश्वर मुखिया लंबे समय तक जेल में रहे. साल 2011 में जेल से रिहा होने के बाद 2012 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब उनकी पोती आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर एक नई पहचान बनाई है.

Published at : 07 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
UPSC Exam Brahmeshwar Mukhiya Ranvir Sena
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने UPSC में लहराया परचम, 301वीं रैंक की हासिल
बिहार: रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने UPSC में लहराया परचम, 301वीं रैंक की हासिल
बिहार
कार्यकर्ताओं-नेताओं की पीड़ा सुन जब नीतीश कुमार बोले- 'मै हूं न...', क्या दबाव में लिया फैसला?
कार्यकर्ताओं-नेताओं की पीड़ा सुन जब नीतीश कुमार बोले- 'मै हूं न...', क्या दबाव में लिया फैसला?
बिहार
Nitish Kumar 'नीतीश कुमार को डिप्टी PM या फिर गृह मंत्री...', BJP से किसने कर दी ये बड़ी मांग?
'नीतीश कुमार को डिप्टी PM या फिर गृह मंत्री...', BJP से किसने कर दी ये बड़ी मांग?
बिहार
Bihar New CM Live: बैठक में नीतीश कुमार बोले, 'हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, राजनीति में हैं'
Live: JDU की बैठक में नीतीश कुमार बोले, 'हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, राजनीति में हैं'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget