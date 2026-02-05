नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के तहत राज्य में तीन चरणों में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है. अब टीआरई-4 के तहत बहाली होनी है. इसके लिए काफी महीनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. शिक्षकों की बहाली के लिए अगले महीने (मार्च) बीपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाला जाएगा. इसकी तैयारी पूरी हो गई है. गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को जेडीयू के एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी गई.

तीन चरणों में 2,27,000 से अधिक हुई भर्ती

पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि राज्य में शिक्षा के विस्तार को और गति देते हुए सरकारी स्कूलों में शीघ्र ही 44,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी. बीपीएससी से अगले माह विज्ञापन जारी होगा. यह भी कहा गया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है. पिछले दो वर्षों में तीन चरणों में 2,27,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है.

बीपीएससी कैलेंडर में टीआरई-4 का जिक्र नहीं

बता दें कि बीते बुधवार (04 फरवरी, 2026) को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था. इनका कहना था कि बीपीएससी के कैलेंडर 2026 में टीआरई-4 का जिक्र नहीं है जबकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि जनवरी के आखिरी तक विज्ञापन जारी हो जाएगा. इस विरोध प्रदर्शन के बीच आज (गुरुवार) शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है.

उधर दूसरी ओर शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा-1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दी गई है. पूर्व में यह तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी. अभिभावक अब ज्ञानदीप पोर्टल पर 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे.

नव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 18 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि 23 फरवरी को सत्यापित विद्यार्थियों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जाएगा. चयनित विद्यार्थियों का संबंधित विद्यालयों में नामांकन 24 फरवरी से 10 मार्च तक कराया जाएगा. शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से निर्धारित अवधि के भीतर पंजीयन कराने तथा बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के इस अवसर का लाभ दिलाने की अपील की है.

