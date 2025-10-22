हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ के लिए पटना में बदला ट्रैफिक रूट, घाट पर ले जा रहे गाड़ी तो लिखना होगा फोन नंबर, गाइडलाइन जारी

छठ के लिए पटना में बदला ट्रैफिक रूट, घाट पर ले जा रहे गाड़ी तो लिखना होगा फोन नंबर, गाइडलाइन जारी

Patna Traffic Advisory: प्रारंभ में आने वाले वाहन सीधे घाट के नजदीक तक निर्धारित स्थान पर पार्किंग में जाएंगे. जेपी गंगा पथ पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Oct 2025 07:14 PM (IST)
छठ पूजा को लेकर पटना में दो दिनों के लिए ट्रैफिक रूट बदला रहेगा. 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के सात बजे तक या यातायात सामान्य होने तक एवं 28 अक्टूबर को सुबह के दो बजे से लेकर सुबह के आठ बजे तक या यातायात सामान्य होने तक नियम लागू रहेगा. अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस, मरीज, शव वाहनों और छठ व्रतियों के वाहनों के लिए यह नियम लागू नहीं रहेगा.

अशोक राजपथ पर यातायात परिचालन की व्यवस्था

कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा. (आपातकालीन एवं प्रशासनिक वाहनों को छोड़कर)

अशोक राजपथ के सभी एंट्री प्वाइंट बंद रहेगा. सिर्फ खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए छठ व्रतियों की गाड़ी का परिचालन होगा.

कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठ व्रतियों के सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा.

गाय घाट की ओर जाने वाले छठ व्रती वाहन

कंगन घाट/चौक थाना मोड़ जाने वाले छठ व्रती वाहनों को सिटी स्कूल के पास रोककर सिटी स्कूल परिसर (चौक) एवं मंगल तालाब परिसर में पार्क कराया जाएगा. यहां से छठव्रती पैदल घाट तक जाएंगे.

छठ व्रती अपने वाहन को पुरानी बाईपास अथवा न्यू बाईपास से सीधे धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट की ओर जा सकेंगे. नजदीक के निर्धारित पार्किंग स्थल (जैसे हथिया बागान, लोहा गोदाम, मेडाज हॉस्पिटल के सामने आदि) पार्क करेंगे. जेपी गंगा पथ का उपयोग वर्जित रहेगा.

चौक शिकारपुर आरओबी से पूरब मोर्चा रोड/पूरब दरवाजा की ओर जाने वाले छठ व्रतियों के वाहनों को गुरू गोविंद सिंह आरओबी के नीचे एवं पटना साहिब स्टेशन के पास पार्क कराया जाएगा. यहां से छठ व्रती एवं श्रद्धालु पैदल घाट तक जाएंगे.

दीदारगंज से अशोक राजपथ में सिर्फ छठ व्रतियों का वाहन प्रवेश होगा. कटरा बाजार समिति के प्रांगण में पार्किंग की व्यवस्था होगी. यहां से छठव्रती एवं श्रद्धालु पैदल घाट तक जाएंगे.

मारूफगंज, मंसूरगंज, करमली चक, जल्ला, मालसलामी के स्थानीय छठ व्रती जो अदरा घाट, नूरुद्दीन घाट, नंदगोला घाट, पानी टंकी घाट एवं नया टोला घाट पर जो अर्घ्य देने जाएंगे उनके वाहनों की पार्किंग मालसलामी टीओपी/ओपी साह के पास जेपी गंगा पथ के एप्रोच रोड के सिंगल लेन में पार्किंग कराया जाएगा. यहां से छठ व्रती/श्रद्धालु पैदल घाट तक जाएंगे.

जेपी सेतु के लिए क्या व्यवस्था है?

जेपी सेतु पर दिनांक 27.10.2025 को 14:00 बजे से 19:30 बजे तक सोनपुर/छपरा से पटना की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा.

जेपी सेतु पर दिनांक-28.10.2025 को 03:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे पूर्वाह्न तक सोनपुर/छपरा से पटना की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा.

भारी वाहनों यथा, बस, ट्रक, हाईवा, जेसीबी इत्यादि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

जेपी सेतु से पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं आने दिया जाएगा. ये सभी वाहन सीधे जेपी सेतु के एप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर जा सकेंगे.

आमजन से अनुरोध है कि जेपी सेतु होकर सोनपुर/छपरा/हाजीपुर जाने के लिए उक्त अवधि में महात्मा गांधी सेतु का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जाए.

जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों फ्लैक में सभी वाहनों का परिचालन नहीं होगा. जेपी गंगा पथ पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. 

नोट कर लें ये बातें

प्रारंभ में आने वाले वाहन सीधे घाट के नजदीक तक निर्धारित स्थान पर पार्किंग में जाएंगे.

घाट से वाहन के निकलने के समय उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/मजिस्ट्रेट वाहन को घाट की और अंदर नहीं जाने देंगे.

आपातकालीन सेवा यथा, अग्निशामक, एम्बुलेंस एवं मरीज के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

आम नागरिकों (श्रद्धालुओं) से अपील की गई है कि उपरोक्त विभिन्न घाट पर अथवा निर्धारित पार्किंग स्थल में ही अपना वाहन कतारबद्ध तरीके से पार्क करेंगे. वाहन चालक अपना मोबाइल नं वाहन के आगे शीशा पर चिपकाएंगे.

Read
Published at : 22 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Patna Patna Traffic Advisory Chhath Puja 2025 BIHAR NEWS
