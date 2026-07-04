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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Bihar News: मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Muzzafarnagar News In Hindi: बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी. परिजनों के मुताबिक पुराना विवाद चल रहा था. इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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बिहार में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है. जहां मुजफ्फर नगर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल पुलिस के मुताबिक शनिवार 4 जुलाई को सुबह कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में एक मंदिर के पास हुई. इसी के साथ  मृतक की पहचान स्थानीय किराना व्यवसायी श्याम सुंदर कुशवाहा के रूप में हुई है.

इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत 

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रभाकर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कुशवाहा सुबह-सुबह पूजा करने मंदिर गए थे, इस दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने कथित तौर पर उन पर गोली चला दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद घायल को इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज‌ अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस संबंध में मृतक के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें कई संदिग्धों के नाम शामिल हैं. सिंह ने बताया कि  'फारेंसिक की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है. अपराध स्थल से कुछ कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मृतक को कितनी गोलियां लगीं.

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चल रहा था पुराना विवाद

हाला कि सिंह ने स्पष्ट किया कि  परिवार वालों की शिकायत के मुताबिक यह मामला पुराना विवाद था और पहले भी मामले दर्ज कराए गए थे. साथ ही कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना उसी सिलसिले में हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है.

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Published at : 04 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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