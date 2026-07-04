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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर केस: 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत टली, ये रही वजह

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत टली, ये रही वजह

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद इंसाफ की मांग को लेकर 24 जून को भोजपुर के बिलौटी में कथित सवर्ण महापंचायत के विरोध में जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत होनी थी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 04 Jul 2026 08:31 PM (IST)
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भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत टाल दी गई है. आयोजन समिति ने इस बारे में घोषणा की. प्रशासन से इस महापंचायत को अनुमति नहीं मिली है. वहीं बीएनएस धारा 163 लागू की गई है.

आयोजन समिति के सदस्य प्रेम मौर्या ने कहा, ''निजी जमीन पर भी प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, धारा 163 लागू कर दी गई, इसलिये रविवार (05 जुलाई) को बहुजन महापंचायत भोजपुर के जगदीशपुर में नहीं होगी. कार्यक्रम को अगले सरकारी आदेश तक स्थगित किया जाता है.''

सवर्ण महापंचायत के विरोध में होनी थी बहुजन महापंचायत!

बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर 24 जून को भोजपुर के बिलौटी में हुए कथित सवर्ण महापंचायत के विरोध में जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत होनी थी.

बहुजन महापंचायत को लेकर प्रशासन ने क्या कहा?

पहले बहुजन महापंचायत लाल बिहारी सिंह टोला स्थित स्कूल मैदान में आयोजित होने वाली थी लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी. अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया था कि बहुजन महापंचायत में अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है. इससे यातायात व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. 

इसके साथ ही कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है. इसी वजह से 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत के लिए इजाजत नहीं दी जाती है. बता दें जगदीशपुर अनुमंडल कार्यालय में बहुजन महापंचायत के आयोजन को लेकर आयोजन समिति की तरफ से आवेदन दिया गया था. 

निजी जमीन पर भी कार्यक्रम की नहीं मिली अनुमति

इसके बाद बगल के निजी जमीन पर कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी गयी थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. बताया गया कि अत्यधिक भीड़ आने की संभावना की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है. बता दें कि भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था. बहरहाल इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो रही है.

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Published at : 04 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Case
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