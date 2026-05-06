रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, सीएम सम्राट ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान

रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान

Raxaul Airport Update: बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा. इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर  दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 May 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण हेतु टेंडर जारी, सीएम ने दी खुशखबरी.
  • नए निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
  • विस्तारित रनवे, एप्रन, टैक्सीवे से घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संभव.
  • चंपारण के लोगों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुगमता.

बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा. इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. इस बात की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर  दी. उन्होंने लिखा, "बिहार के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद! रक्सौल हवाई अड्डा के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया."

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "रक्सौल हवाई अड्डे के बन जाने से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी  राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय और बेहतर हो सकेगी.   रक्सौल हवाई अड्डे के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे सहित एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी किया गया है. " बिहार के सीएम ने बताया कि रक्सौल हवाई अड्डा चंपारण क्षेत्र में हवाई यात्रा के आवागमन को सुगम बनाएगी.  इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी.  

बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम

क्या है रक्सौल हवाई अड्डा?

 पूर्वी चंपारण ज़िले में भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित रक्सौल हवाई अड्डा एक पुराना छोटा एयरस्ट्रिप है. यह रनवे काफी छोटा है और आधुनिक विमानों के लिए उपयुक्त नहीं है. इसका इस्तेमाल पहले सरकारी या छोटे विमानों के लिए होता था, लेकिन कभी ये आम जनता के लिए नहीं खुला. इसके विस्तार का काम लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी मंजूरी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दी गई थी. राज्य सरकार ने अतिरिक्त 139 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए 207.70 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन मालिकों को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है.  

अब इस रनवे का विस्तार किया जाएगा और यहां एप्रन, टैक्सीवे, टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में यहां से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने संचालित की जाएगी. वर्तमान में चंपारण के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना या दरभंगा जाना पड़ता है. रक्सौल हवाई अड्डे के बन जाने से यहां के लोगों के लिए हवाई यात्रा न केवल सुगम होगी, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे. 

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट सरकार का मेगा कैबिनेट विस्तार, BJP-JDU के कई पुराने चेहरों की वापसी तय

 

 

और पढ़ें
Published at : 06 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary BIHAR Raxaul Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान
रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, सीएम सम्राट ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद
बिहार
Buxar News: बक्सर में 17 वर्षीय लड़के को मारी गोली, गंभीर बनी हुई है हालत, पुलिस जांच में जुटी
बक्सर में 17 वर्षीय लड़के को मारी गोली, गंभीर बनी हुई है हालत, पुलिस जांच में जुटी
बिहार
Supaul News: सुपौल के रजिस्टर अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी
सुपौल के रजिस्टर अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी
बिहार
बिहार में फर्जी हाजिरी का खुलासा, स्कूल से नहीं घर से 'प्रेजेंट' लगा रहे थे शिक्षक
बिहार में फर्जी हाजिरी का खुलासा, स्कूल से नहीं घर से 'प्रेजेंट' लगा रहे थे शिक्षक
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Volkswagen Taigun 1.5 First Drive Review | #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
आईपीएल 2026
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से एक्टर बने थे 'मास सुपस्टार'
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपस्टार'
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget