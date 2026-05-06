बिहार में सम्राट सरकार का मेगा कैबिनेट विस्तार, BJP-JDU के कई पुराने चेहरों की वापसी तय

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट सरकार का मेगा कैबिनेट विस्तार, BJP-JDU के कई पुराने चेहरों की वापसी तय
Bihar Government Cabinet Expansion: बिहार में कल सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है. पटना में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा. बीजेपी और जेडीयू के कई पुराने चेहरों की वापसी तय मानी जा रही है.
बिहार की नई सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक कल पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा, हालांकि कुछ नए नेताओं को भी मौका मिल सकता है.
पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा
सूत्रों के अनुसार नवंबर 2025 में नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रहे कई नेताओं को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है. बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अनुभव और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर नाम तय कर रहे हैं.
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बीजेपी की तरफ से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर और सुरेंद्र मेहता जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं.
बीजेपी में नए चेहरों की भी एंट्री संभव
सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार 2 से 3 नए चेहरों को भी मंत्री पद दे सकती है. इनमें संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा और मनोज शर्मा के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है.
जेडीयू की ओर से लगभग सभी पुराने मंत्रियों की वापसी तय मानी जा रही है. संभावित नामों में श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, सुनील कुमार, मदन सहनी और मोहम्मद जमा खान शामिल हैं.
वहीं नए चेहरों में शीला मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, बुलो मंडल और विनय चौधरी के नाम सामने आ रहे हैं. इसके अलावा चर्चा है कि जेडीयू टीम निशांत से किसी युवा चेहरे को भी मौका दे सकती है.
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सहयोगी दलों को भी मिलेगा प्रतिनिधित्व
एलजेपीआर की ओर से संजय सिंह और संजय पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है. वहीं HAM पार्टी से संतोष सुमन का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है.
आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से किसी एक सदस्य को मौका मिलने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे दीपक प्रकाश या पत्नी स्नेहलता कुशवाहा में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है.
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Source: IOCL