CM सम्राट चौधरी 5 देशरत्न मार्ग को छोड़ेंगे नहीं लेकिन बदल जाएगा पता, पढ़ें पूरी खबर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पांच देश रत्न मार्ग को नहीं छोड़ेंगे. हालांकि मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में रहेंगे. सीएम आवास में पहले से रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग को खाली करके 7 रोड में जा चुके हैं. अभी एक अने मार्ग खाली है. कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द पांच देश रत्न मार्ग को खाली करके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अने मार्ग में जाएंगे, लेकिन भवन निर्माण विभाग के जो आदेश आए हैं उसके हिसाब से सम्राट चौधरी 5 देश रत्न मार्ग को खाली नहीं करेंगे और वह एक अने मार्ग में ही रहेंगे.

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भूसंपदा पदाधिकारी शिव रंजन ने पत्र जारी करके यह जानकारी दी है कि अब पांच देश रत्न मार्ग आवास एक अने मार्ग आवास का ही हिस्सा होगा. यानी एक अने मार्ग और 5 देशरत्न मार्ग दोनों आवास को मुख्यमंत्री के लिए एक में किया जाएगा.

भवन निर्माण विभाग के पत्र में क्या कहा गया?

पत्र में लिखा गया कि पूर्व आदेश को विखंडित करते हुए आवास संख्या 5 देश रत्न मार्ग पटना को अस्थाई रूप से मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग का विस्तारित अंश के रूप में चिन्हित किया जाता है. इस आदेश पत्र से यह साफ है कि सम्राट चौधरी अपने पूर्व में रह रहे बंगले 5 देश रत्न मार्ग को खाली भी नहीं करेंगे और एक अने मार्ग से मिलाकर रहेंगे. बता दें कि पांच देशरत्न मार्ग और एक अने मार्ग दोनों सटा हुआ है.

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सम्राट चौधरी के लिए शुभ है पांच देश रत्न आवास!

सीएम सम्राट चौधरी पांच देश रत्न आवास को शुभ मान रहे हैं. जानकारों की मानें तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए यह आवास लक्की माना जा रहा है. उपमुख्यमंत्री के रूप में इस आवास में रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने. पांच देश रत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित है. इस आवास में तारकिशोर प्रसाद, तेजस्वी यादव भी रह चुके हैं.लेकिन लंबे समय तक यह दोनों उपमुख्यमंत्री नहीं रहे.

सम्राट चौधरी ने पिछले दरवाजे को कर दिया है बंद

ऐसी चर्चा थी कि उपमुख्यमंत्री के लिए यह बंगला अशुभ है. तेजस्वी यादव के बाद सम्राट चौधरी इस बंगले में आकर रहे थे. तेजस्वी यादव पिछले दरवाजे से ज्यादा आते जाते थे लेकिन सम्राट चौधरी पिछले दरवाजे को पूरी तरह बंद कर दिए और आगे के दरवाजे से ही आना जाना रहा और कहीं ना कहीं उनके लिए यह शुभ रहा.

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