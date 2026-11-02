बिहार में किराएदारों को भी मिलेगी 125 यूनिट FREE बिजली, हो गया बड़ा ऐलान!

2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बिहारवासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना लेकर आई थी. इसके तहत अब सभी लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन लाखों किराएदार इस लाभ से वंचित थे. अब इन्हें भी इसका फायदा मिलेगा.

ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले किराएदारों को भी 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिजली सब्सिडी और जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर हर उपभोक्ताओं तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से किराएदारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है.

मकानमालिक पर हो सकती है कार्रवाई

उन्होंने यह भी कहा कि मकानमालिक किराएदारों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही बिजली शुल्क वसूल सकते हैं. यदि मकानमालिक किसी किराएदार से अधिक राशि वसूलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि जिन किराएदारों को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेना है उन्हें अपने नाम पर अलग बिजली मीटर लगवाना होगा. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. इसके आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इससे बिजली शुल्क को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे.

अक्सर दिखता है कि किराएदार और मकानमालिक के बीच बिजली बिल को लेकर विवाद होते रहता है. पहले मीटर लगवाने के लिए विभाग को मकानमालिक का आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज देना पड़ता था. अब विभाग ने इस नियम में बदलाव किया है. आवेदन के लिए रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. यानी पहले की तरह अब बहुत झंझट नहीं होगा. मीटर लगने के बाद किराएदार भी 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ ले सकेंगे. सरकार के इस कदम से लाखों शहरी और ग्रामीण किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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