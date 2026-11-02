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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग

बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने निर्दलीय एमएलसी राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 09:49 AM (IST)
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बिहार में हाल ही में 8 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था. इसमें दो निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई थी. सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज जीते थे. उनकी अब बीजेपी में वापसी हो गई है जिस पर विवाद शुरू हो गया है. दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है. इस बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राहुल राज को पार्टी से निष्कासित करने और फिर जीत के तुरंत बाद बीजेपी में शामिल कराने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "बीजेपी किसे मिलाती है, किसे शामिल कराती है, किसे निकालती है, ये तो बीजेपी का अंदरुनी मामला है…"

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बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से विचार की मांग

उमेश कुशवाहा ने आगे कहा, "...सवाल उठता है कि हाल के दिनों में जब बीजेपी अनुशासनहीनता और अनुशासन के खिलाफ उसको (जीते हुए प्रत्याशी) अगर दल से बाहर करती है और तुरंत 15 दिन के भीतर किस परिस्थिति में शामिल करा लेती है इस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए. एनडीए की एकता ही पहचान है… एनडीए के हर घटक दल को इस पर नजर रखनी चाहिए."

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वाराणसी के कार्यक्रम को बताया सफल

दूसरी ओर यूपी चुनाव से पहले वाराणसी में जेडीयू की ओर से बैठक हुई. इस कार्यक्रम को उमेश कुशवाहा ने सफल बताया. कहा कि हम लोग भी सभी जगहों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए और अपने दल को बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं. निशांत कुमार गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गए हैं, अच्छी बैठक हुई है. अच्छा सम्मेलन हुआ है.

इंडिया गठबंधन की रैली से जुड़े सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है. किसी मतदाता को निकाल दिया गया हो (यानी नाम कट गया हो…) तो पहचान कराएं. पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई मतदाता अगर बाहर कर दिया गया है तो पहचान कराएं.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 02 Nov 2026 09:41 AM (IST)
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