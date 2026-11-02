बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग

बिहार में हाल ही में 8 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था. इसमें दो निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई थी. सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज जीते थे. उनकी अब बीजेपी में वापसी हो गई है जिस पर विवाद शुरू हो गया है. दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है. इस बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राहुल राज को पार्टी से निष्कासित करने और फिर जीत के तुरंत बाद बीजेपी में शामिल कराने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "बीजेपी किसे मिलाती है, किसे शामिल कराती है, किसे निकालती है, ये तो बीजेपी का अंदरुनी मामला है…"

बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से विचार की मांग

उमेश कुशवाहा ने आगे कहा, "...सवाल उठता है कि हाल के दिनों में जब बीजेपी अनुशासनहीनता और अनुशासन के खिलाफ उसको (जीते हुए प्रत्याशी) अगर दल से बाहर करती है और तुरंत 15 दिन के भीतर किस परिस्थिति में शामिल करा लेती है इस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए. एनडीए की एकता ही पहचान है… एनडीए के हर घटक दल को इस पर नजर रखनी चाहिए."

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वाराणसी के कार्यक्रम को बताया सफल

दूसरी ओर यूपी चुनाव से पहले वाराणसी में जेडीयू की ओर से बैठक हुई. इस कार्यक्रम को उमेश कुशवाहा ने सफल बताया. कहा कि हम लोग भी सभी जगहों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए और अपने दल को बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं. निशांत कुमार गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गए हैं, अच्छी बैठक हुई है. अच्छा सम्मेलन हुआ है.

इंडिया गठबंधन की रैली से जुड़े सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है. किसी मतदाता को निकाल दिया गया हो (यानी नाम कट गया हो…) तो पहचान कराएं. पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई मतदाता अगर बाहर कर दिया गया है तो पहचान कराएं.

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