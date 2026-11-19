जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी विवादों में हैं. अशोक चौधरी पर एक साथ तीन पद और 'लाभ के पद' का आरोप है. इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घेरा है. गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे इस पूरे मामले को ऊपर तक ले जाएंगे.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है. 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है. लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है.

उन्होंने कहा, "संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई. स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए. विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियां स्वीकार हो सकती?"

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'धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए. 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी.

'एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं'

आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला किया. कहा कि चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवहेलना की जा रही है. तेजस्वी ने कहा कि वे इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे.

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