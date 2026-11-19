पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बने नए सिक्स-लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है. इस नाम को लेकर बिहार की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यंत्री नीतीश कुमार से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली.

उन्होंने कुछ कहने की बजाय हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में रवाना हो गए. इसके बाद से अब इस मामले में उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं. ये सवाल उनसे वैशाली में एक कार्यक्रम से निकलते समय पत्रकारों ने पूछा था.

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नितीश की चुप्पी पर सवाल

पत्रकारों ने सवाल किया था कि आपके नाम पर पुल का नामकरण हुआ है. क्या कहेंगे? नीतीश ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली. सवाल पूछे जाने पर हाथ जोड़ लिया. बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गए. एक श्राद्ध कार्यक्रम में वो बुधवार को वैशाली पहुंचे थे. नीतीश की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. गौर करने वाली बात ये है कि 20 वर्षों में बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नीतीश ने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम अपने नाम पर नहीं रखा.

बता दें कि पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बने इस पुल का नाम बिहार सरकार की तरफ से नीतीश सेतू रखा गया है. 21 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे

विपक्ष ने उठाए सवाल

राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश ने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ लिया. वो नहीं चाहते कि उनके नाम पर पुल हो. बतौर सीएम उन्होंने कभी भी अपने नाम पर किसी चीज का नाम नहीं रखा था. तेजस्वी की बात सच साबित हुई की जब पुल का शिलान्यास हो रहा था उस समय राजद ने नीतीश को प्रस्ताव दिया था की पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर हो व नीतीश इसके लिए तैयार हो गए थे.

बिहार कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रवक्ता सह संयोजक असित नाथ तिवारी ने कहा नीतीश की बोलती बंद बीजेपी ने कर दी है. बीजेपी ने उनको कह दिया है कि हमारे हां में हां मिलाइये या चुप रहिये नहीं तो तेज बनायेगा तो तमाम घोटालों की फाइल खुलेगी और आप अंदर भेज दिये जाएंगे.