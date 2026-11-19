हेनरी निकल्स ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक लगा दिया है. उन्होंने वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में यह कारनामा किया. अपने 10 साल के टेस्ट करियर में निकल्स ने पहली बार भारत के खिलाफ शतक लगाया है. यह निकल्स का वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व पर पांचवां टेस्ट शतक भी है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है.

हेनरी निकल्स ने अब तक बेसिन रिजर्व मैदान पर कुल पांच टेस्ट शतक लगाए हैं. इसके बलबूते उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाजों में भी अपनी जगह बना ली. इस मामले में सबसे आगे केन विलियमसन हैं, जिन्होंने अपने करियर में हैमिल्टन के सेडोन पार्क पर 7 शतक लगाए थे, जो सबसे ज्यादा हैं.

वेलिंगटन में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड

बेसिन रिजर्व मैदान पर निकल्स ने पांचवां टेस्ट शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने इस मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में मार्टिन क्रो और केन विलियमसन की बराबरी कर ली है. इन तीनों ने इस स्टेडियम पर पांच-पांच शतक लगाए. निकल्स बाकियों से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि इस मैदान पर उन्होंने सिर्फ 15 पारियों में यह कारनामा किया है. वहीं बेसिन रिजर्व मैदान पर 5 टेस्ट शतक लगाने के लिए मार्टिन क्रो ने 17 पारी और केन विलियमसन ने 30 पारी ली थीं.

5 शतक - हेनरी निकल्स (15 पारी)

5 शतक - मार्टिन क्रो (17 पारी)

5 शतक - केन विलियमसन (30 पारी)

एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक (न्यूजीलैंड के लिए)

हेनरी निकल्स एक वेन्यू पर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में भी शामिल हो गए हैं. उनका यह बेसिन रिजर्व मैदान पर पांचवां शतक रहा. एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा शतक केन विलियमसन ने लगाए, जिन्होंने सेडोन पार्क पर कुल 7 शतक जड़े थे. उनके बाद रॉस टेलर का नाम आता है, उन्होंने भी सेडोन पार्क पर कुल 6 शतक लगाए थे. वहीं हेनरी निकल्स, मार्टिन क्रो और केन विलियमसन बेसिन रिजर्व मैदान पर पांच-पांच शतक लगा चुके हैं.

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